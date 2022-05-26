بعد "رحلة المالديف".. هل يوجد خلاف بين مروج الرحيلي ورهف القحطاني؟

نشرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية مروج الرحيلي مقطع فيديو على حسابها في سناب شات تحدثت فيه لأول مرة عما حصل في المالديف مع صديقتها المشهورة السعودية رهف القحطاني.

وأكدت مروج الرحيلي أن انتشار مقاطع الفيديو والصور التي اعتبرها البعض جريئة والتي تسببت في معاقبتها بغرامة، لم تنشر من خلال حسابها على سناب شات.

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وقالت: ”حسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص ضايقني وأذاني نفسيا، أكثر شيء زعجني أني كنت مظلومة في الذي حصل وبالأشياء التي تكلموا عنها، لم أصور عبر حسابي في سناب شات ولم أقم بتحميل ما تم تداوله على حسابي في سناب شات، سبحان الله الخير يخص والشر يعم“.

وظن البعض من رواد مواقع التواصل أن الرحيلي على خلاف مع مواطنتها رهف القحطاني، ولكن مروج أكدت أنها على وفاق مع صديقتها، ولن تتخلى عنها.

وتعرضت المشهورتان السعوديتان رهف القحطاني ومروج الرحيلي لعقوبات، بعد رحلة قامتا بها إلى المالديف أثارتا خلالها الجدل وضجة واسعة بسبب مقاطع فيديو لهما.

وتسببت الحالة التي كانت عليها الفتاتان خلال رحلتهما إلى المالديف والملابس التي ارتدتاها والسلوكيات التي بدرت منهما في شن هجوم واسع عليهما من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وفرضت عقوبات عليهما وصلت إلى 400 ألف ريال سعودي، من جانب هيئة الإعلام المرئي والمسموع السعودية التي لم تذكر اسميهما صراحة.

ووفقا لقرار الهيئة الإعلامية، فقد تم فرض غرامات بقيمة 400 ألف ريال سعودي ”على مواطنتين من مشاهير سناب شات؛ خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي وقامتا بنشر فيديو يتضمن إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الدول“.

ولا يعتبر مبلغ الغرامة هذا مؤثرا بشكل كبير على حياة مشهورتين تحققان دخلا عاليا من الدعايات والإعلانات وهدايا المعجبين على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب معلقين ومتابعين.

ولم ترد رهف القحطاني بشكل مباشر على تعرضها لعقوبة التغريم هي وصديقتها المشهورة مروج الرحيلي.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية عادت المشهورتان رهف القحطاني ومروج الرحيلي إلى السعودية واستأنفتا نشاطهما على سناب شات حيث تقدمان مقاطع من حياتهما اليومية إضافة إلى نشر الدعايات والإعلانات التي تحقق مكاسب مادية كبيرة للفاشينيستات في منطقة الخليج بشكل عام نظرا للأعداد الكبيرة من المتابعين لهذه الفئة المؤثرة في مجال تجارة وبيع السلع الفاخرة والكماليات.