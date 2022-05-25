انفصال الفنان المصري حسام الجندي عن الإعلامية التونسية الحمروني

أعلن الفنان المصري حسام الجندي، اليوم الأربعاء، انفصاله عن زوجته الإعلامية والفنانة التونسية منال الحمروني.

وكشف حسام الجندي خبر الطلاق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، قائلًا: ”قدر الله وما شاء فعل، إلى من يهمه الأمر، تم انفصالي من منال حمروني، وتمنياتي لها بالتوفيق“.

من جانبها، لم تعلق الممثلة والإعلامية التونسية منال الحمروني، على خبر الانفصال، لكنها كانت قد نشرت منذ 5 أيام عبر حسابها على موقع ”فيسبوك“ عبارة تقول: ”أعتذر لنفسي على سوء اختياري لبعض البشر“.

وبإعلان الانفصال، لم يستمر زواج حسام الجندي والحمروني، أكثر من عامين وعدة أشهر، حيث عقد قرانهما مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019 في تونس حيث موطن زوجته.

وكان الثنائي قد أثار حالة من الجدل عقب الظهور الرسمي الأول بعد زواجهما وتحديدا بعد الزواج بأيام، بعدما قام بتقبيل زوجته على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي.

وحينها تعرض حسام الجندي، وزوجته الحمروني، لانتقادات حادة، واعتبره الجمهور بأنه تعمد تقليد مواطنه الفنان أحمد الفيشاوي، الذي كان يقبل زوجته السابقة ندى الكامل، قبل انفصالهما على السجادة الحمراء في المهرجانات الفنية.

وحسام الجندي ممثل مصري من مواليد عام 1981، تخرج من كلية الهندسة قسم العمارة، وبدأ مسيرته الفنية من عمر 20 عاما حينما كان طالبا، حيث كانت أول مشاركة سينمائية له عام 2001 مع الفنان هاني رمزي، في فيلم ”صعيدي رايح جاي“.

وعقب المشاركة الأولى، توالت مشاركات الفنان المصري في العديد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو التلفزيون، كان أبرزها أفلام ”ليلة سقوط بغداد“ عام 2005، و“بنتين من مصر“ عام 2010، وفيلم ”هجوم منتصف الليل“ عام 2012، وهو الفيلم الذي يعد أول بطولة سينمائية له.

كما شارك في دور البطولة في فيلم ”يوم العرض“ الذي عرض عام 2019، مع الفنانين إيهاب فهمي وأحمد صيام، وجسد في الفيلم شخصية ”الجوكر“.

وفي الدراما التلفزيونية شارك الجندي،ة في عدة مسلسلات منها: ”بنت من شبرا“ عام 2004، وعائلة مجنونة جدا، وصرخة أنثى عام 2007، ومملكة الغجر عام 2019، وأسود فاتح عام 2020، وسلسال الدم، مع الفنانة المصرية عبلة كامل.