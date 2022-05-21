مصطفى كامل يكشف إصابته بـ"الهلع العصبي"

كشف الفنان المصري مصطفى كامل تفاصيل تعرضه لأزمة صحية، الجمعة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة، موضحا أن الفحوصات أوضحت إصابته بما يسمى بـ ”الهلع العصبي“.

وقال كامل في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ إنه تفاجأ أثناء قيادته لسيارته بآلام شديدة في الصدر جعلته لا يستطيع مواصلة القيادة، موضحا أنه تم نقله إلى المستشفى وأدخل بالعناية المركزة.

وأضاف الفنان المصري ”الأعراض التي شعرت بها تشبه أعراض الأزمة القلبية، ولكن بعد أن قام الأطباء بالفحوصات والكشف تبين إصابتي بـ (الهلع العصبي) وهذا أشد خطورة من الأزمة القلبية“.

وأشار مصطفى كامل أن الأطباء نصحوه بالبقاء في المستشفى، لكنه رفض وقرر استكمال علاجه بالمنزل، مطالبا الجمهور بالدعاء له.

واضطراب الهلع هو أحد اضطرابات القلق الشائعة جدًا، ويظهر الهلع على شكل نوبات من الأعراض الجسمية المفاجئة المصحوبة بالخوف الشديد من الموت أو فقدان الوعي أو العقل.

وعادة ما تكون الأعراض المرافقة لحالات الهلع، الشعور بألم في الصدر وضيق بالتنفس وخفقان وتسارع بنبضات القلب والشعور بالدوار.

وكان الفنان مصطفى كامل قد نقل وأسرته المكونة من زوجته وابنه وابنته، إلى المستشفى في أغسطس/ آب الماضي بعد تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“.

وشاركت الصفحة الرسمية للفنان مصطفى كامل، عبر موقع ”فيسبوك“ آنذاك خبر إصابة المطرب المصري وأسرته، حيث دوَّن مدير الصفحة منشورًا طالب فيه بالدعاء للفنان وأسرته.

وغادر مصطفى كامل وأسرته المستشفى بعد نحو أسبوع من حجزهما، بعد تعافيهم بشكل كامل.

وكان مصطفى كامل، قد طرح خلال الفترة الماضية أكثر من أغنية، من بينها ”ضحكتي“، وهي ثاني أغاني ألبومه الغنائي الذي يحمل اسم ”وجع قلبي“ وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع حسن سراج.

ويضم ألبوم ”وجع قلبي“ 8 أغنيات متنوعة كلها من كلمات مصطفى كامل، عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبدالحليم، وألحان الألبوم عمل عليها مصطفى كامل، وحسن سراج وتيتو، ومن توزيع باسم منير، ومحسن السيد، وتامر صقر، وأحمد باريتون، وحسن سراج، كما يضم الألبوم أغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.