سعد لمجرد أول فنان عربي يحقق مليار مشاهدة على يوتيوب

تمكن المغني المغربي سعد لمجرد، يوم الخميس، من أن يصبح أول فنان عربي وإفريقي يبلغ عتبة المليار مشاهدة عبر موقع ”يوتيوب“، من خلال أغنيته ”انت معلم“، ليدخل بذلك موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وكسرت أغانٍ عالمية حاجز المليار مشاهدة خلال السنوات الماضية ولم يكن بينها واحدة لفنان عربي أو إفريقي، وأشهر تلك الأغاني ”وكا وكا“ (2010) للمغنية الكولومبية شاكيرا ، و“غم غم ستايل“ (2012) للمغني الكوري الجنوبي بساي، والتي تربعت على عرش يوتيوب لسنوات.

وسبق أن دخل لمجرد إلى موسوعة غينيس سنة 2015، بعد نسبة المشاهدة العالية التي حققها فيديو كليب أغنية ”انت معلم“، حيث تخطى الـ20 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب في أقل من أسبوعين. وبعدها تخطت نسبة مشاهدة العمل الـ41 مليون مشاهدة في أقل من شهر ونصف الشهر.

وكان جمهور سعد لمجرد قد مكنه في تموز/ يوليو 2020 من الظفر بالدرع الماسي لقناة يوتيوب بعد بلوغ عدد مشتركي قناته 10 ملايين، وكان بذلك أيضا أول فنان عربي وإفريقي يحقق الدرع الماسي ليوتيوب، بفضل حملة واسعة بين جمهوره مكنته من ذلك قبل الفنان المصري محمد رمضان بأيام.

ورغم الأزمات القانونية التي مر منها سعد لمجرد، ومتابعته من طرف القضاء الفرنسي بتهم الاعتداء الجنسي التي لم يفصل فيها بعد، لا يزال المغني الشاب يحصد النجاح في مساره المهني.

ويعيش لمجرد حاليا على وقع نجاح ديو ”من أول دقيقة“، الذي جمعه بالمغنية اللبنانية إليسا، وهو العمل الذي تجاوز 57 مليون مشاهدة في ظرف 15 يوما من تنزيله عبر قناة إليسا على اليوتيوب، واستطاع في وقت سابق الوصول إلى الترند العالمي.

كما أن ”الديو“ الذي جمعه بالفنان المصري محمد رمضان سنة 2019 حقق بدوره نجاحا مبهرا، رغم ظهور خلافات بخصوصه بعد ذلك بين الطرفين.

وسعد لمجرد من مواليد 1985 في مدينة الرباط من أسرة فنية معروفة، فوالده هو المغني البشير عبده، ووالدته هي الممثلة نزهة الركراكي، التي تعتبر من نجوم الكوميديا في المغرب.