والدة إيلون ماسك.. نجمة غلاف سبعينية تعرض ثوب سباحة

أصبحت والدة الرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا“ الأمريكية للسيارات الكهربائية، الملياردير إيلون ماسك، أكبر ”عارضة ازياء لثوب سباحة“ تظهر على غلاف مجلة ”سبورت الوستراتيد“ الأمريكية المتخصصة بعروض الأزياء.

وأشارت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية أمس الثلاثاء، إلى أن ”ماي ماسك، البالغة من العمر 74 عاما، هي واحدة من 4 نجمات غلاف SI Swimsuit 2022 ، إلى جانب نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، والمغنية سيارا ورائدة الأزياء يومي نو“.

وقالت ماي ماسك، في مقطع فيديو نشرته المجلة ”لو ظننت أنني سأكون عارضة أزياء لاثواب السباحة، لكان الناس اعتقدوا أني امرأة مجنونة.. أنا متحمسة للغاية لإعلام الناس أن النساء بعمر الـ 70 رائعات“.

ولفتت الشبكة إلى أنه تم تصوير ماي ماسك مرتدية مجموعة متنوعة من ملابس السباحة.

وكتبت توسكا، ابنة ماي، قائلة عن والدتها: الأم التي لا يمكن إيقافها“.

وأضافت ”في الأعوام التي قضتها على هذا الكوكب، حصلت على درجتي ماجستير في علوم التغذية، وفازت بجوائز في مجال التغذية، وشاركت في عدد لا يحصى من عروض الأزياء، حتى ظهرت في فيديو بيونسيه.. إنها قوة لا يمكن إحتواؤها، وهي أكثر امرأة شجاعة عرفتها على الإطلاق“.

وفي 2017، عندما كانت ماي، في الـ69 من عمرها، أصبحت سفيرة لـ ”CoverGirl“، إذ كانت أقدم سفيرة للعلامة التجارية في تاريخ شركة التجميل.

إلى ذلك، حصلت ماي على درجتي الماجستير، في علم التغذية، وأنشأت حياة مهنية ناجحة في جنوب أفريقيا، ثم أعادت بناء حياتها المهنية بعد انتقالها إلى كندا في الأربعينيات من عمرها.

يذكر أن ماي ماسك، ولدت بمدينة ”ساسكاتشوان“ بكندا عام 1948، مع 4 إخوة، وانتقلت مع عائلتها للعيش في ”بريتوريا“ بجنوب أفريقيا عام 1950.

وتزوجت ،في سن الـ 22، من صديقها في المدرسة الثانوية، ولكن بعد 9 أعوام من الزواج، رحل الزوج وترك أطفاله.