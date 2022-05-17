نانسي عجرم تسير متنكرة في شوارع بيروت للاحتفال بعيد ميلادها

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الإثنين، بعيد ميلادها بطريقة مختلفة، حيث تنكرت في شكل سيدة سمراء البشرة وقامت بعمل شعرها ”كيرلي“، وتجولت بشوارع بيروت وسط المارة.

ونشرت نانسي عجرم فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، تظهر خلاله أثناء وبعد تنكرها، حيث ظهرت وهي تتجول بالشوارع وتتعامل مع المواطنين دون الكشف عن هويتها.

ويبدو أن الأمر أسعد الفنانة اللبنانية كثيرا، التي ظهرت وهي سعيدة لممارسة حياتها بعيدا عن الأضواء، وأن الجمهور يتعامل معها كأنها فتاة عادية وليست مشهورة.

وبعد نجاحها في إخفاء هويتها الحقيقية، قررت نانسي إزالة الأدوات التي تنكرت بها، مما أصاب من كان حولها بالدهشة وجعل بعضهم يلتف حولها لالتقاط الصور التذكارية.

وحازت نانسي عجرم على إعجاب متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا ما فعلته شيئا ممتعا وخارجا عن المألوف.

وحصلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرا على إشادات واسعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحها لأغنيتها الأخيرة على موقع الفيديوهات الشهير ”يوتيوب“.

وتناقش الفنانة اللبنانية في أغنيتها، التي تحمل عنوان ”ما تعتذر“، قضية الإدمان، وتأثيره على الحياة الأسرية، و تدمير العلاقة الزوجية.

وتصدرت عجرم محركات البحث منذ الساعات الأولى لطرح أغنيتها، حيثُ أشاد الجمهور بقدرتها التمثيلية في الأغنية، التي تعتبر أقرب لفيلم وثائقي يتطرق لقضية غاية في الأهمية.

ويشارك نانسي عجرم في كليبها الممثل اللبناني رودني حداد، الذي يُجسد دور الزوج، حيثُ تبدأ أحداث القصة داخل منزل، عندما تقوم نانسي بتجهيز حفل عيد ميلاد لطفلها، وتتحدث في الهاتف مع سيدة عن زوجها، الذي نسي عيد ميلاد ابنه.

وتظهر نانسي وهي تحمل في يدها كيسا من مادة مخدر الهيروين، لتسألها السيدة عبر الهاتف عن إقلاعه عن الإدمان أم لا، لكن نانسي تخجل وتنكر علمها بذلك.

وتستمر الأحداث بحضور الزوج إلى المنزل ليكتشف أن عيد ميلاد ابنه الليلة، فيحاول الاعتذار، لكن نانسي عجرم ترد عليه من خلال الأغنية وتقول: ”ما تعتذر ما تعتذر، اللي عملتو فييّ ما إلو عذر“.

وتُعد الأغنية تجسيدا حقيقيا لما يفعله الإدمان في حياة الأشخاص، وتدميره للعلاقات، ويُسجل لنانسي اختيارها هذه القضية الهامة ومناقشتها في فيديو كليب، خصوصًا أنها أجادت في تمثيله، كممثلة محترفة لا كمطربة صاحبة إحساس عالٍ.

ورغم أن قضية الإدمان تم تناولها بالعديد من الأعمال الفنية، سواء كانت غنائية أو تمثيلية، إلا أن أغنية ”ما تعتذر“ تعد من أقوى ما قدم في هذا الصدد، حيثُ استطاع المخرج سمير سرياني صناعة عمل فني مليء بالأحاسيس الفياضة، معتمدًا على القدرة التمثيلية لبطلي الأغنية.