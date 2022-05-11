أنباء عن اعتقال يعقوب بوشهري في مطار الكويت

تناقلت حسابات إخبارية محلية أنباء عن إلقاء الجهات الأمنية في دولة الكويت القبض على مشهور مواقع التواصل الاجتماعي يعقوب بوشهري في مطار الكويت فور عودته من العاصمة لندن أمس الثلاثاء، وذلك في قضية ”تهريب الخمور“.

وقال ما أورده حساب ”شاهين سناب“ الإخباري، في معلومات لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحتها، فإنه فور وصول بوشهري تم اقتياده إلى غرفة التحقيق في المطار، ثم إحالته إلى النيابة العامة.

وأضاف ”شاهين سناب“ أن المشهور الكويتي أنكر في التحقيقات أقوال كل من قائد المركب والمواطن اللذين كانا على متن اليخت الذي يملكه، لحظة ضبط كميات الخمور المهربة عليه.

وأشار إلى أن التحقيقات كشفت أن المواطن الذي كان على متن اليخت مهندس ديكور للطائرات واليخوت، وقد استعان به يعقوب بوشهري لإخفاء الخمور.

فيما نفى بوشهري استعانته بالمواطن المتهم لإخفاء الأمور، مؤكدا أنه استعان به فقط لتصميم ديكور اليخت.

وأصدرت النيابة العامة أمرا بحبس بوشهري احتياطيا على ذمة التحقيق، وتمت إضافة ملفه في التهمة السابقة المتعلقة بغسيل الأموال للقضية، بحسب ”شاهين سناب“.

يذكر أن حساب ”سناب شات“ الذي يعود للمشهور بوشهري مغلق منذ يومين.

وفي وقت سابق، أعلن يعقوب بوشهري عزمه العودة إلى الكويت لمتابعة قضية ”الخمور“ التي تم ضبطها يوم الجمعة على متن اليخت.

وقال المشهور الكويتي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في ”سناب شات“ إنه آن الأوان ليعود إلى بلده لمتابعة مجريات القضية التي تصدرت حديث النشطاء على مدى 3 أيام، عقب أن تم ضبط الخمور واليخت والأشخاص الذين كانوا على متنه.

وتزامن إعلان المشهور الشاب عودته إلى الكويت، مع إصدار النيابة العامة أمراً بضبطه وإحضاره على خلفية التحقيقات الجارية في القضية، وفق ما أكدته صحف محلية.

وكانت السلطات الكويتية قد ضبطت الجمعة، في مركز أم المرادم الجمركي كميات كبيرة من الخمور أثناء محاولة إدخالها إلى البلاد على متن يخت كان قادمًا من إحدى الدول الخليجية.

وتم إحباط إدخال زجاجات الخمر التي قدرت بنحو 700 زجاجة من خمور متنوعة، وضبط اليخت والأشخاص الذين كانوا على متنه (مواطن ومقيم) وتمت إحالتهما إلى جهات الاختصاص.

وبينت المصادر أن ”المعلومات ما زالت غير واضحة بشكل قاطع إلى الآن عن هوية مالك الخمور، وأنه من السابق لأوانه الجزم بذلك“، لافتةً إلى أن ”الاتهام يحتاج إلى دليل قاطع، وتأنٍ في فحص مختلف الأدلة“.

وسبق أن اتُهم بوشهري في قضية ”غسيل أموال المشاهير“ التي بدأت في منتصف عام 2020، واتُهم بها عشرات المشاهير وتمت تبرئة معظمهم عقب التحقيق معهم ومنهم بوشهري.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، تم رفع التحفظ عن أموال يعقوب بوشهري ورفع إجراءات منع السفر عنه.