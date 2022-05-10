سمول كابتشينو‎: "سناب شات" أغلق حسابي نهائيا

أعلن مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي سعد العنزي الشهير بلقب ”سمول كابتشينو“ عن إغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، بسبب البلاغات الوهمية.

ونشر ”سمول كابتشينو“ فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ قال فيه إن شركة ”سناب شات“ قامت بغلق حسابه نهائياً، بسبب بعض المشاكل والبلاغات الوهمية، وإنه فشل في استرجاعه، وفقد متابعيه وجمهوره الذين كانوا يوجدون على حسابه الأصلي.

وأشار ”سمول كابتشينو“ في الفيديو إلى أنه سيقوم بإنشاء حساب جديد، وطالب كل جمهوره بمتابعته عليه، وأنه سيظل في محاولات مع ”سناب شات“، لاسترجاع حسابه الرسمي، الذي كان يتواصل من خلاله مع جمهوره.

وأعلن ”سمول كابتشينو“ أواخر أبريل/نيسان الماضي عن تكريمه من عدة جهات ومنحه لقب ”أفضل مؤثر في السوشيال ميديا لعام 2022“.

وقال ”سمول كابتشينو“ عبر مقطع فيديو بثه في حسابه في ”سناب شات“، إنه تم تكريمه من روتانا ومجلة ليلتي وجمعية المنتجين والموزعين السعوديين وغيرهم، وذلك كأفضل مؤثر في السوشيال ميديا، معتبرا أن التكريم ”شرف ومبعث فخر واعتزاز“.

وأضاف أن ما جعل لتكريمه أهمية كبرى أنه جاء إلى جانب العديد من الأسماء الفنية الكبيرة على غرار الفنان عبدالله السدحان، مؤكدا أن ”قائمة الفنانين الذين تم تكريمهم كانت كبيرة“.

وبرر المشهور ”سمول كابتشينو“ عدم قدرته على استلام جائزة التكريم وحضوره الحفل؛ لكونه لم يكن قادرا على التواجد في العاصمة الرياض في حينها.

وكان المشهور السعودي قد كشف في وقت سابق عن استعداده لدخول عالم الفن من خلال المشاركة في مسلسل خليجي وذلك بالتزامن مع أنباء عودته للغناء بأغنية جديدة.

وأوضح ”سمول كابتشينو“ أن تصوير المسلسل سيكون بين السعودية والإمارات.

ولفت العنزي إلى أنها ستكون أول مشاركة فنيه له في مجال الدراما، وأن شخصيته ستكون ذات طابع رومانسي.

وأضاف أنه يتوقع نجاحا كبيرا للعمل المزمع تقديمه ويراهن عليه وعلى دوره الذي توقع أن يحظى بالنجاح، خاصة مع حجم الإنتاج المتوقع للمسلسل، على حد قوله.

وعلق ”سمول كابتشينو“ على سبب اختياره دورا رومانسيا في المسلسل بكونه شخصية متخصصة في الرومانسية والعشق، وأنه تم اختياره في العمل في مجال الفن لأنه متميز في فن الإقناع.