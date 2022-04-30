حلمي بكر: محمد رمضان لا علاقة له بالغناء وحسين الجسمي نجم الخليج (فيديو)

انتقد الملحن والموسيقار المصري حلمي بكر، توجه مواطنه الفنان محمد رمضان، إلى الغناء، معتبرا أنه ”لا يصلح نهائيا لذلك“.

ووصف حلمي بكر، في حواره مع الإعلامي السعودي علي العلياني، عبر برنامج “مراحل” المذاع على قناة ”السعودية“، تمثيل محمد رمضان كفنان بـ“الممثل الخطير“ في دلالة على إشادته بالفنان المصري بما يقدمه في الدراما السينمائية أو التلفزيونية وغيرها من أدواره كفنان.

لكنه اعتبر أن ”إصرار (رمضان) على الغناء سيجعله يفقد ويخسر كل شيء قدمه في الفن سواء كرصيد فني هائل أو جماهيرية وغيرها، بسبب أنه غير صالح للغناء“، بحسب قوله.

وحول الجماهيرية الكبيرة من التفاعلات الضخمة والمشاهدات التي تحققها أغاني محمد رمضان، قال حلمي بكر إن هناك ما يعرف بـ“التريند المصنوع“ لإظهار جماهيرية زائفة لبعض الأعمال الغنائية.

وأشار الملحن والموسيقار المصري إلى ”وجود شركات للتسويق على مواقع التواصل الاجتماعي متخصصة فقط في ذلك“.

وهاجم الموسيقار المصري المهرجانات والأغاني الشعبية في مصر، واصفا إياها بأنها ”جرائم ترتكب في حق الفن باسم الأغاني الشعبية“.

وأشار إلى أن ”مؤدي هذه المهرجانات والأغاني يتدارون أيضا خلف أغاني (الراب)“، الذي اعتبر أنه ”لا يعد ولا يعتبر به كنوع من أنواع الموسيقى من الأساس“.

وطالب مواطنه الفنان هاني شاكر، بصفته نقيبا للموسيقيين ”بعدم اعتبار الراب كنوع من الموسيقى واستحداث شعبة جديدة لمثل هذه الأغاني“.

#مراحل_حلمي_بكر | محمد رمضان ليس له علاقة بالغناء، وهو نجم سينمائي فقط.. ورسالتي لنقيب الموسيقيين: الراب عمل غير موسيقي" @Mohamed_Ramadan @Ali_Alalyani#قناة_SBC pic.twitter.com/LOhTRq7yBl — مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 30, 2022

وخلال الحلقة أشاد بكر بالمطرب الإماراتي حسين الجسمي، معتبرا أنه “الفنان الذي يتربع على عرش الأغنية الخليجية اليوم”.

وقال إن ”اختياره للجسمي كأفضل مطرب خليجي، جاء من أن الأخير يتميز بأنه (شعبي) وحقق قاعدة جماهيرية كبيرة في الخليج العربي“.

وحول رأيه في السعودي محمد عبده، أشاد الموسيقار المصري، بالفنان السعودي، قائلا إنه ”أول من أرسى قواعد للجماهيرية والنجاح في جميع دول الخليج“.

واستشهد أيضا ”بتعلق الجمهور بأغاني محمد عبده منذ بدايته وحتى اليوم بعد وصوله للنجومية“.

واعتبر أن ذلك دليل واقعي على نجاح الفنان السعودي.

وحلمي بكر (84 عاما)، قدم خلال مسيرته الفنية حوالي 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد، وردة الجزائرية، نجاة الصغيرة، محمد الحلو، علي الحجار، مدحت صالح.

كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية أشهرها: ”سيدتي الجميلة“ و“حواديت“ و“موسيقى في الحي الشرقي“، واكتشف كذلك العديد من المواهب الصوتية المصرية.