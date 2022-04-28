بدور البراهيم تنال لقب "نجمة السوشيال ميديا" وتعلق على قضية أمل الأنصاري

أعلنت خبيرة التجميل والمشهورة السعودية بدور البراهيم عن حصولها على ”كأس“ ولقب ”نجمة السوشيال ميديا لعام 2022“.

ونشرت البراهيم عبر حسابها في ”سناب شات“، شهادة التكريم وحصولها على اللقب، وجاء فيها: ”اللجنة المنظمة لملتقى النجوم في رمضان الأول منحكم لقب نجم هذا العام 2022 لنجومية التواصل الاجتماعي“.

وفي فيديو بثته عبر حسابها، وجهت البراهيم الشكر للإعلامي عبدالله العوسج على تكريمها، معلقة أنه نظرا لانشغالها مع أختها في المستشفى، والتي خضعت لعملية جراحية معقدة، لم تستطع استلام التكريم والتواجد في الحفل.

وقالت إنها حصلت على العديد من شهادات التقدير من جمعيات خيرية، وكذلك دروع، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها تكريمها في مهرجان على غرار مهرجان النجوم في العاصمة الرياض.

ونفت بدور البراهيم ما أشيع عن أنها المعنية في الحكم الذي حصلت عليه أمل الأنصاري ضد مشهورة بالغرامة والسجن وإغلاق ”سنابها“، واصفة من تداولوا مثل هذه الشائعة بـ“الأذناب“.

وتابعت في معرض حديثها: ”(..) خلكم بألعابكم، خلكم يا الأذناب، الله رح ينصرني عليكم ولو بعد حين، كل حساب أساء لي وأساء لعائلتي وشوه سمعتي، رح أخذ حقي منه، وإن ما أخذته بالدنيا، رح أخذه بالآخرة“.

واستنكرت البراهيم نشر هذه الشائعة في الوقت الذي ترقد فيه أختها في المستشفى، مشددة على أن لديها أبناء وأهلا: ”إنت عبالكم ما عندنا مشاعر ما عندنا أحاسيس ما عندنا سمعة، كذة تناقل أخبار مب صحيحة، بالطقاق تطقكم (..)“.

وأكدت مشهورة مواقع التواصل أنها ”شخصية مستهدفة“، وتعرضت للعديد من الحملات والمحاولات لإحباطها وإسقاطها، لافتة إلى أنها ”إنسانة عصامية وصنعت شهرتها بنفسها وجهدها وعملها الدؤوب“.

وطالبت البراهيم ”الأذناب“ – وفق تعبيرها – بتركها وشأنها، وعدم التعرض لها ولسمعتها، مبينة أن ”هذا يتسبب بالضرر لها ولعائلتها“.

وشددت أن حسابها في سناب شات مصدر رزقها: ”ترى هذا مصدر رزق، مو لهالدرجة الحملات هذي علي، ترى أنا إنسانة منفصلة، أنا أم وعندي أطفال، وعندي أمي الله يطول بعمرها هنا تنام جنبي، أنا مسؤولة عن عائلة، ما تدرون أنا عن البيوت اللي فاتحتها واللي أصرف عليها، ما حد يدري، دعوا الخلق للخالق“.

وكانت حسابات إخبارية تعنى بأخبار المشاهير تداولت أنباء عن حصول أمل الأنصاري على حكم لصالحها ضد أخرى مشهورة.

وفي تفاصيل الحكم المتداول، فقد تمكنت أمل الأنصاري من الحصول على حكم ضد مشهورة، اكتفت حسابات إخبارية بترميزها بـ(ب، ب)، إذ قضت المحكمة بدفع المشهورة المعنية غرامة قدرها 20 ألف ريال (5400 دولار) وسجنها 15 يوما وإغلاق حسابها في ”سناب شات“ نهائيا.

واكتفت الأنصاري بالتعليق بمنشور عبر حسابها في ”سناب شات“ ساقت فيه آيات من القرآن الكريم، تدلل على انتصارها على من ظلموها، معلقة ”الحمدلله“ ثلاث مرات.

ورغم عدم ورود اسم غريمة الأنصاري في القضية، إلا أن متابعين أكدوا أنها الفاشينيستا بدور البراهيم، نظرا للخلافات المستمرة بينها وبين بنات الأنصاري.