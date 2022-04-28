رسالة "غامضة" من هيا الشعيبي تكشف عن تعرضها لأزمة صحية

نشرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بشكل مفاجئ عبر حسابها في ”سناب شات“ بضع رسائل ”غامضة“، لم تكشف عن أسباب نشرها إياها، لكنها أوضحت من خلالها عن إصابتها بأزمة صحية على ما يبدو.

وبدأت الشعيبي رسائلها بالدعاء على مَن ظلموها – دون أن تحدد هويتهم – مشددة أنها تعرضت لظلم شديد.

ودعت الفنانة الكويتية بـ“قطع يد“ مَن وصفتها بـ“الغرابة“، التي ادعت الظلم، مؤكدة أنها إنسانة صانت عائلتها ونفسها، ولم تندفع كغيرها وراء المغريات المادية.

وألمحت إلى أن مَن يتكبرون لا يستمرون، لافتة أنها ”إنسانة متواضعة لم تنكر يوما أصلها“.

وعلقت هيا الشعيبي في ختام رسائلها، ملمحة بذات الوقت إلى إصابتها بأزمة صحية فيما يبدو، إذ كانت تدعو لنفسها باسترداد صحتها وعافيتها: ”الواحد يقول حسبي الله بس ونعم الوكيل، بهالليلة بالذات، والحمدلله إني ماسكة بيتي وزوجي ولامة عيالي، الحمدلله يارب عافيني وشافيني، بس لين اطمن عليهم يارب يارب اعيالي واخواني وأمي“.

ورغم عدم كشف الفنانة الشعيبي عن هوية من دعت عليها، إلا أن خلافا حادا كان دبّ بينها وبين مواطنتها الفنانة إلهام الفضالة بعد صداقة طويلة، لتصل إلى حد العداوة وتبادل الاتهامات ورفع القضايا.

وكانت إلهام الفضالة ظهرت في برنامج ”مراحل“ مع زوجها شهاب جوهر مع مطلع رمضان الجاري، لتعلن أن هناك فنانة واحدة ترفض أن ينتج لها زوجها شهاب جوهر عبر شركته، أي أعمال، لافتة إلى أن ”الجميع يعرف من هي“.

ورفضت الفنانة الكويتية خلال البرنامج، اتصال الإعلامي العلياني بهيا الشعيبي، والتي قصدتها برفضها، للمصالحة، مشددة على أنها ترفض رفضا قاطعا مصالحتها، وأنها مستعدة هي لدفع المال مقابل عدم العمل معها.

ولاحقا ردت هيا الشعيبي بالسخرية من تصريح إلهام الفضالة دون أن تذكر صراحة اسمها أو الموضوع، مكتفية بالقول إن أشخاصا أبلغوها أمرا مثيرا للضحك، لكنها لن تعلق عليه احتراما لحرمة الشهر الفضيل.

لكن الشعيبي عادت لاستفزاز إلهام الفضالة، إذ عمدت إلى توثيق تواجدها في منزل طليق إلهام الفضالة، واجتماع عائلتيهما على مائدة الإفطار، في مقطع فيديو نشرته على حسابها في موقع ”سناب شات“.

كما قامت لاحقا بعد إعلان طليقة شهاب جوهر عن عقد قرانها، بالمباركة لها وتهنئتها، واصفة إياها بجميلة الوجه والأخلاق.