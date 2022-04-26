ثمنه 10 آلاف دولار.. انتقادات للكويتي يعقوب بوشهري بسبب "شورت مذهب"‎‎ (فيديو)

تعرض مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي يعقوب بوشهري، لهجوم من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ترويجه لـ“شورت“ مرصع بالذهب يبلغ سعره 10 آلاف دولار، الأمر الذي اعتبره منتقدوه ”أمرا مستفزا“.

ونشر بوشهري مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“، استعرض خلاله ”الشورت“، معربا عن دهشته منه بسبب ترصيعه بالذهب الخالص.

وكان بوشهري قبل نشر ”فيديو الشورت“، حث النساء في فيديو آخر على التدبير في النفقات، وأن لا يطلبن من أزواجهن مالا كثيرا مؤكدا أن النفقات الكثيرة هي تبذير عام، وعدم مراعاة لظروف الرجل وتحميله مالا يطيق.

واعتبر متابعون أن بوشهري، ”يتعمد استفزاز الجمهور في المقاطع التي ينشرها من أجل حصد أكبر عدد من المشاهدات“.

وكشف مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي، في مطلع العام الجاري، عن بنائه منزلا كاملا للكلاب داخل منزله على ما يبدو.

ووثق بوشهري المنزل المعني عبر حسابه في موقع التواصل ”سناب شات“، والذي بدا أشبه بـ“موتيل“، مخصص للترفيه.

وعلق المشهور الكويتي على الخطوات التي تم الانتهاء منها في بناء المنزل، لافتا إلى انتهاء عملية بناء السقف وهو كهربائي، يمكن فتحه وغلقه، إضافة إلى أربعة بيوت للكلاب مزودة بمكيفات وشفاطات.

وقال إن المنزل يتمتع كذلك بوجود مكان مخصص لـ“الشاور“، مع ساحة رملية يمكنها اللعب فيها.

وأضاف في معرض حديثه، أنه بنى جدارا زجاجيا بين منزل الكلاب والمسبح الخاص به، بما يمكنه من مراقبة كلابه دون عناء.

وكانت النيابة العامة في الكويت قد أصدرت، في كانون الأول/ يناير الماضي، قرارات بحفظ البلاغات التي أقيمت ضد عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي واتُهموا بغسيل أموال في قضية عُرفت إعلامياً بقضية ”غسيل أموال المشاهير“.

وإثر ذلك، احتفل بوشهري، أحد الأسماء التي تم اتهامها في القضية، بقرار النيابة على طريقته الخاصة، حيث قام بذبح خروف، تعبيرا عن سعادته.

ونشر فيديو عبر حسابه في ”سناب شات“ أثناء ذبحه الخروف، وعلق عليه: ”اللهم هذه عني وعن أهل بيتي، نذر نذرته إذا الله نصرني، ولله الحمد والشكر والمنة“.