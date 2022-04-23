سارة الودعاني تكشف إصابتها بالاكتئاب وتعتذر عن مقطع التحرش (فيديو)

كشفت خبيرة التجميل ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، السعودية سارة الودعاني، عن أحد أسرارها الشخصية التي لم تبح بها من قبل، وهو إصابتها بالاكتئاب وعلاجها منه دوائيًا وسلوكيًا على يد طبيب نفسي.

جاء ذلك خلال استضافتها ببرنامج ”مراحل“ الذي يقدمه الإعلامي السعودي علي العلياني، وأكدت خلاله أنها لم تكن تعلم أن لديها أزمة نفسية كبيرة جدًا، واكتشفت ذلك حين ذهابها لأخصائي نفسي للحصول على استشارة تتعلق بالعلاقات الزوجية.

وقالت الودعاني: ”موضوع لم أتحدث عنه من قبل، وأرى أنه موضوع جيد لأذكره، لعل أحد غيري يسمعه ويتخذ خطوة، وهو أنني في إحدى المرات ذهبت إلى أخصائي نفسي تخصص علاقات زوجية لأنني أفضل دائمًا أن أكون متعمقة في العلاقات الأسرية ولدي وعي أكبر، فكنت رايحة لأحصل على استشارة زوجية ففوجئت بإصابتي بالاكتئاب في مرحلة متقدمة جدًا“.



وأضافت: ”لم أعلم عن ذلك أي شيء لدرجة كان عندي رفض لمعلومة الطبيب، وأنكرت كلامه، وقلت له كيف تقول عندي اكتئاب، أنا ماني حزينة“.

وأشارت في حديثها إلى أنها بدأت مرحلة العلاج الدوائي والسلوكي على مدار 6 أشهر، وأنها لم تكن تعلم أو تعتقد أن لديها فجوة“.

ونصحت الودعاني متابعيها وغيرهم ”بضرورة الفحص النفسي الدائم، قائلة: ”أنصح الجميع وبشدة بالذهاب إلى الأخصائي النفسي لأنه لابد أن يكون في حياة كل إنسان”.

واعتذرت ”الودعاني“ خلال الحوار عن مقطع قديم نشرته عبر حسابها على ”سناب شات“ قالت فيه إنها تعمل مع الرجال بشكل يومي، وإنها تصادف أناسًا بأشكال غريبة، وإن التحرش يعتمد على البنت نفسها“، مؤكدة، اليوم، أنها كانت منفعلة حينها إلا أنها أخطأت في تقديرها لأنها كانت صغيرة في العمر.

وتطرقت المشهورة السعودية أيضًا لإمكانية التخلي عن مواقع التواصل الاجتماعي فيما لو طلب زوجها ذلك، موضحة أن زواجها كان قائمًا من الأساس على هذا الشيء، وبالاتفاق مع زوجها أن السوشيال ميديا جزء أساس ورئيس من حياتها لذلك استبعدت أن يطلب منها يومًا ما هذا الطلب.

وتحدثت ”الودعاني“ عن عمليات التجميل التي خضعت لها، مشيرة إلى أنها رغم تخوفها من عمليات التجميل بشكل عام، بما فيها الأشياء البسيطة، إلا أنها أجرت من قبل 3 عمليات.

وتحدثت عن إحدى العمليات التي خضعت لها، وهي عملية للأنف، وقالت: ”كان مقررًا لي أساسًا عملية، منذ 2017، وهي انحراف الأنف، لكنني اتخذت قرار تجميل أنفي بشكل مفاجئ رغم تخوفي، وقررت أن أخضع للتجميل، لكن التجميل الطبيعي وليس تغير الشكل 180 درجة، لذلك اخترت أطباء بعينهم يجرون التجميل بحد معقول جدًا وتمت العملية، وكنت سعيدة عندما جاءتني تعليقات المتابعين يقولون إن شكلي لم يتغير بعد التجميل“.