في أول ظهور بعد ارتدائها الحجاب.. حنان ماضي: لهذا السبب اتخذت قراري

كشفت المطربة المصرية حنان ماضي، عن أن اتخاذها قرار ارتداء الحجاب أتى بعد إصابتها بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أنها تريد التقرب إلى الله بعد أزمتها الصحية.

وقالت حنان ماضي في أول ظهور لها عقب ارتدائها للحاج، خلال حوارها مع مواطنتها الإعلامية ياسمين عز في برنامج ”كلام الناس“ المذاع على فضائية “MBC مصر”، إنها اتخذت القرار بعد رؤية خطبة دينية تحث على الحجاب، خاصة أن الوقت الذي سمعت فيه للخطبة تزامن مع معاناتها من فيروس كورونا.

وأضافت ”سمعت خطبة الشيخ والوقت ده كنت تعبانة جداً.. لأن اختي وبنتي جالهم أوميكرون برضو ولكن تعافوا سريعا، وظليت أعاني شوية من الفيروس.. كان تفكيري تفكير واحدة بتموت خلاص، فقررت في وقتها اني خلاص لا بد من ارتداء الحجاب والتقرب إلى الله”.

وأكدت حنان ماضي، أن ارتداء الحجاب قرار شخصي يخصها فقط، لذلك ليس لأحد سواءً من أسرتها أو غيره التدخل فيه، مشيرةً إلى أن ابنتها وأسرتها وجميع من حولها تفاجأوا بقرارها.

وحول استكمال مسيرتها الفنية بعد التحجب، أشارت ماضي إلى أنها لن تتوقف بالفعل عن الغناء وغنت وسجلت أغنية أذيعت خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الذي عرض قبل رمضان.

واختتمت المطربة المصرية، بالقول إنها تشعر بارتياح شديد لارتداء الحجاب، مشيرةً إلى أن ”الإنسان يتغير في كل فترة من حياته حسب تقدم العمر والسن، التفكير والأولويات تتغير، وكل شيء“ معتبرة أن قرارها ارتداء الحجاب كان قراراً عادياً وفقاً لأسلوب تفكيرها.

وحنان ماضي مغنية مصرية بدأت مسيرتها الفنية عام 1988، وحققت شهرة جيدة خلال فترة التسعينيات، كما أنها غنت العديد من تترات المسلسلات المصرية.

كانت بداية ظهور حنان ماضي، وتألقها الفني مع تتر مسلسل ”اللقاء الثاني“ عام 1988، وعرفها الجمهور أيضاً من خلال تتر مسلسل ”المال والبنون“، وساهمت ماضي مع زوجها السابق الموسيقار ياسر عبد الرحمن في تقديم 4 ألبومات وهي: ”ليلة عشق“ عام 1992، و“إحساس“ 1996، و“شباك قديم“ 1999، بالإضافة للعديد من الأغاني المنفردة.