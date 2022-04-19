بعد بايدن.. خالد الفراج يسخر من جورج قرداحي في "ستديو 22"

سخر الفنان السعودي خالد الفراج من الإعلامي والوزير اللبناني السابق ”جورج قرداحي“ خلال تقليده في حلقة، اليوم الثلاثاء، من برنامج ”ستديو 22“ الكوميدي.

ويأتي ذلك بعد أيام من تقليد الفراج شخصية الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل ساخر أثار ردود فعل عالمية واسعة، وتفاعلات أمريكية كبيرة، على الصعيدين السياسي والإعلامي.

وجسد ”الفراج“ شخصية ”قرداحي“ في محاكاة لبرنامجين، الأول ”برلمان شعيب“ وهو البرنامج الذي تسببت تصريحات ”قرداحي“ فيه بالأزمة الشهيرة بين لبنان ودول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، والثاني برنامجه الشهير ”من سيربح المليون“.

وعند سؤاله عن تصريحاته بشأن اليمن والحوثيين أجاب ”الفراج“ من خلال شخصية قرداحي: ”أنا لم أقل إن الحرب عبثية، بل قلت إن جماعة الحوثيين مساكين، وبيستاهلوا الضرب، وبهذه المناسبة تحياتنا للمملكة العربية السعودية، وللشعب السعودي“.

وحول الطائرات المسيَّرة أضاف الفنان بلسان الإعلامي الشهير: ”الحرب كرُّ وفرُّ، وتحصل في كل الحروب“، أما عن تدريب الحزب للحوثيين، فقال: ”ياسيدي هاتلي دليلًا واحدًا على أن الحزب موجود في اليمن“، وعند عرض صورة أمامه تؤكد ما ينفيه، قال إنها ”فوتوشوب“.

وكان الإعلامي المعروف ووزير الإعلام اللبناني السابق ”جورج قرداحي“ قد أحدث أزمة دبلوماسية وسياسية مع لبنان بسبب تصريح سابق له بشأن الحوثيين، وحرب اليمن، أغضب دول الخليج، وتبرأت منه الحكومة اللبنانية.

وجسَّد ”الفراج“ شخصية الرئيس الأمريكي جو بايدن في حلقة سابقة، وحققت ملايين المشاهدات في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أقل من 24 ساعة على نشرها.

وظهر الفنان ”الفراج“ بشخصية بايدن، متحدثًا باللغة الإنكليزية عن الأزمة الروسية الأوكرانية، لكنه يقع في عدة أخطاء، مثل ذكر اسم إسبانيا بدلًا من روسيا، ويغلبه النعاس تارةً أخرى، بينما تقوم ”كمالا“ بالتصحيح، وتدارك المواقف المستمدة من أخطاء حقيقية شهيرة لرئيسها.