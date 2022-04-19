طليقة الفنان الكويتي شهاب جوهر تعلن عقد قرانها

أعلنت زينب الموسوي طليقة الفنان الكويتي شهاب جوهر، عقد قرانها على شاب يُدعى عبدالله العمر، عقب قرابة عام من تصدُر اسمها حديث النشطاء والحسابات المعنية بأخبار المشاهير، إثر إعلان انفصالها وزواج طليقها من مواطنته الفنانة إلهام الفضالة.

ووثقت زينب الموسوي عقد قرانها بمنشورات عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، كشفت فيها عن اسم العريس كما أظهرت جانباً من حفل عقد القران، مستعرضةً خواتم الزواج والمجوهرات وصورة للعريس دون كشف وجهه.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بعقد القران بطاقة من ”بنك الخليج“ مدوَن عليها اسم زينب الموسوي ومبلغ 30 ألف دينار كويتي (98 ألف دولار)، من المرجح أنه قيمة المهر الذي قدَمه لها عريسها.

View this post on Instagram A post shared by zozoalmousawii (@zozoalmousawii)

وهنأ كثير من المتابعين زينب الموسوي بهذا الزواج، لاسيما أنهم تعاطفوا معها في الأشهر الماضية عقب إعلان زواج طليقها شهاب جوهر من إلهام الفضالة، وشنَ البعض منهم هجوماً ضد الفضالة واتهموها بالتسبب بطلاق الموسوي.

ونشطت الموسوي منذ ذلك الحين بشكل لافت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحرصت على توثيق مختلف نشاطاتها ومشاريعها.

ولاحقت الموسوي في الأشهر الماضية كثير من الاتهامات والإساءات التي دفعتها للخروج أكثر من مرة ومهاجمة المسيئين لها، مؤكدةً أنها لن تسامح كل من اغتابها أو أساء إليها وظنَ فيها ظن السوء.

View this post on Instagram A post shared by zozoalmousawii (@zozoalmousawii)

وتزوج الثنائي جوهر والفضالة في يوليو/ تموز الماضي، لتتجه الأنظار إلى طليقته زينب الموسوي، التي أشيع لاحقا خبر هروبها، لتخرج وترد مستنكرة، نافية الشائعة بقوة، ومؤكدة أنها كانت خارج الكويت للترفيه عن نفسها.

وفاجأ انفصال إلهام الفضالة عن زوجها وانفصال شهاب جوهر عن زوجته، وإعلان زواجهما، وسائل إعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وخرجت زينب الموسوي عقب إعلان زواج طليقها، لترد على أخبار انفصالها، معلقة: ”شكراً شكراً، من كل قلبي، أولاً أنا أول مرة أطلع سناب وحبيت إني أشكركم خلال أقل من 48 ساعة نصف مليون متابع، شكرا من كل قلبي على كل دعوة لي وعلى كل شيء، اليوم انا طلعت ما في شيء الحمد لله انا ما طالعة أتكلم مو شخصيتي ولا أخلاقي“.

يذكر أن الانتقادات لاحقت الفنانة إلهام الفضالة عقب زواجها من شهاب جوهر، وإعلانها الانفصال عن زوجها الصحفي خليل التميمي بعد زواج دام نحو 18 عاما.