بعد اتهامه بإفساد الدراما الخليجية.. نايف الراشد يرد على عبد المحسن النمر (فيديو)

رد الممثل والمنتج الكويتي نايف الراشد على اتهامات الفنان السعودي عبد المحسن النمر له بإفساد الدراما الخليجية بسبب مسلسل ”شر النفوس“، مشيرا إلى أنه يقصد مسلسلا آخر وليس هذا المسلسل.

وأشار الراشد في فيديو نشره عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن المسلسل الذي يقصده النمر هو ”للخطايا ثمن“ الذي عرض من 16 عاما، ولكن ”شر النفوس“ لا خلاف عليه.

وأوضح الراشد أنه في عام 2007 كان في لقاء تلفزيوني على شاشة mbc ببرنامج ”آخر من يعلم“ الذي تقدمه الإعلامية أروى، مشيرا إلى أن عبد المحسن النمر قام بعمل مداخلة بالبرنامج ليناقشني بالمسلسل وكان منفعلا للغاية، مؤكدا أنه رد عليه وأخبره أنه ليس من ذوي الاختصاص، وليس له علاقة ليناقشه.

ونوه إلى أنه لا يتحدث عن المسلسل، فالمسلسل منذ 16 عاما وتم وقفه عن العرض والموضوع انتهى منذ زمن، على حد وصفه.

وأضاف: ”كلمتين للتاريخ.. أنا ماكنت أطلع في برامج تليفزيونية، وما كان عندي سوشيال ميديا.. أنا نايف الراشد ممثل، أنا أساسا اللي يظهر لي الجمهور، وإخوان الطائفة الشيعية، واللي ساعدني اخوان الطائفة الشيعية، ولما كنا نجتمع أيام المسلسل مع إخواني في الطائفة الشيعية، كانوا كتير مؤدبين وراقيين، لدرجة إنهم كانوا يحموني“.

واختتم حديثه في الفيديو قائلا: ”كلمة أخيرة بخصوص المسلسل اللي صارلو 16 سنة.. أقسم بالله أنني لم أقصد إهانة أي شخص أيا كان، مجرد مسلسل درامي بالنسبة لي وانتهى، وإذا لا سمح الله فيه إساءة، أنا أعتذر مليون مرة، واعتذر لكل فرد من الطائفة الشيعية“.

وكان الفنان السعودي عبدالمحسن النمر، قد قال إن الممثل والمنتج الكويتي نايف الراشد، أفسد الدراما الخليجية بسبب مسلسل ”شر النفوس“. جاء ذلك خلال إجابته عن سؤال وجهه له الإعلامي السعودي علي العلياني، خلال برنامجه ”مراحل“، الذي يقدمه عبر قناة ”SBC“ السعودية، حول الدراما الخليجية.

وأجاب الممثل السعودي، موجها الحديث لمقدم البرنامج: ”أقول وعلى مسؤوليتي.. المتسبب في إفساد دراما الخليج هو نايف الراشد، وأدري أنه سيزعل ويشيل علي، لكني لا تعجبني أعماله، خاصة مسلسل شر النفوس“.

وأكد الممثل السعودي احترامه على المستوى الشخصي لنايف الراشد، مشيرا إلى أن رأيه يقتصر على أعماله الفنية فقط، قائلًا: ”الله يمسيه بالخير، وعلى المستوى الشخصي كل الاحترام والتقدير، ولكن على مستوى النتيجة انا اتكلم ما حبيته“.

و“شر النفوس“ مسلسل كويتي عرض على 3 أجزاء أعوام 2008 و 2009، و2010، على شاشة ”mbc“، وأنتجه وألفه وشارك في تمثيله الكويتي نايف الراشد، إضافة لإخراجه الجزء الثالث.