ياسمين رئيس تثير التكهنات بشأن طليقها هادي الباجوري

أثارت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، صباح الخميس، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد نشرها عدة صور وُصفت بأنها ”رومانسية“ مع طليقها المخرج هادي الباجوري.

وظهرت ياسمين رئيس، في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة “إنستغرام”، مع طليقها هادي الباجوري في عدة مناطق مختلفة، ودمجتها بمقاطع موسيقى.

وأرفقت الفنانة المصرية الصور مع طليقها برمز تعبيري “قلب”، الأمر الذي أثار تساؤلات نشطاء مواقع التواصل حول عودتهما لبعضهما من جديد.

واعتبر الغالبية من المعلقين، أن هذه الصور أكدت عودتهما لبعض.

وفي شهر شباط/ فبراير الماضي، تعرض المخرج هادي الباجوري لموجة من الهجوم من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وبعض العاملين بالوسط الفني، ومنهم الفنان أحمد فلوكس، بعد دعوته لعدم الخجل من المشاهد الجريئة أو القبلات في الفن، مشيراً إلى أنه لم يمانع أن تؤدي زوجته تلك المشاهد.

ولم تمر أيام قليلة على موجة الجدل، قبل أن تعلن ياسمين رئيس نبأ انفصالها رسمياً في تغريدة كتبتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

وقبل الطلاق بأيام، صرح الباجوري في لقاء تلفزيوني، قائلا ”معنديش مشكلة مراتي تتباس (تقبل) وتقدم مشاهد رومانسية لأني مش منافق ومعنديش عقد نفسية، البوس (القبلة) عادي في السينما والناس كانت بتتفرج، والعيب في الجمهور، بفرح لما الناس تنعتني بزوج الممثلة، وفخور بنجاح زوجتي ياسمين رئيس“.

ورأى الباجوري حينها، أن ”الممثلة اللي مش مستعدة للهجوم عليها متشتغلش، كلام الناس لا يشغلني في شغلي ولا حياتي“.

وأضاف المخرج المصري ”إحنا شعب بيمشي بمايوهات على البحر وبنسقف (نصفق) للراقصات في الأفراح وبنعترض على بدلة رقص في مسلسل، الجمهور لا يرى حجم المجهود الذي يتم بذله في الأعمال الفنية، ويتفرغ للهجوم فقط“.

وهادي الباجوري مخرج ومنتج مصري، ولد لعائلة فنية، فوالده هو الصحفي والمنتج التلفزيوني جميل الباجوري وخالته هي الممثلة الراحلة زيزي البدراوي، وشقيقه هو المخرج وكاتب السيناريو الراحل (سامح الباجوري).