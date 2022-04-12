توفيق عبد الحميد يكشف سبب اعتزاله التمثيل

كشف الفنان المصري توفيق عبد الحميد، سبب قراره المفاجئ باعتزاله التمثيل نهائياً عقب انتهاء تصوير مسلسله “يوتيرن” الذي يعرض في موسم رمضان الجاري.

وكتب توفيق عبد الحميد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عقب مرور ساعة من نشره قرار اعتزاله، قائلاً إن سبب الاعتزال هو ظروفه الصحية وليس لأحد من قريب أو بعيد سبب في قراره.

وطالب الفنان المصري الجميع بضرورة احترام رغبته في عدم الحديث عن أي تفاصيل أخرى تخص قراره.

وحول تكهنات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول تسبب الفنانة المصرية ريهام حجاج بطلة المسلسل الذي يشارك فيه، بقرار اعتزاله الفن، أكد الفنان المصري في منشور آخر، عدم وجود أي خلافات مع حجاج مشدداً على أنها ليس لها علاقة بقراره ويعتبرها مثل ابنته.

وقال توفيق عبد الحميد: ”علاقتي بريهام حجاج طيبة جدا وهي فعلا بمثابة ابنتي والموضوع له علاقة بحالتي الصحية لأنها تستحق مني الاهتمام“.

وأعلن الفنان المصري توفيق عبدالحميد عن أنه سيعلن عن موعد اعتزال التمثيل نهائيًا، بعد الانتهاء من تصوير مسلسل ”يوتيرن“، الذي يشارك به في المارثون الدرامي لشهر رمضان الجاري.

وكتب الفنان عبدالحميد منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قال فيه ”أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا“.

وكان الفنان توفيق، قد عاد إلى الدراما من جديد بعد غياب استمر 11 عامًا، وذلك من خلال مسلسل ”يوتيرن، الذي يعرض في السباق الرمضاني الجاري.

وأشار الفنان المصري إلى أن الدور الذي عرض عليه ”جذبه“، إضافة إلى صداقته لمنتج العمل جمال العدل، وهو ما جعله يعود للدراما بعد غياب طويل.

وأوضح أنه خلال الفترة الماضية، تلقى عدة عروض أخرى للعودة إلى الدراما، لكنه رفضها لعدم مناسبتها له وتشابهها مع الأدوار، التي كان يرفضها خلال فترة غيابه.

ومسلسل ”يوتيرن“، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، ومن بطولة الفنانة ريهام حجاج، ويضم عددًا من الفنانين إلى جانب توفيق عبدالحميد، منهم عبير صبري، وصفاء الطوخي، وكريم قاسم.