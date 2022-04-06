طارق الشيخ يكشف باكياً أسباب أزمته الصحية (فيديو)

كشف الفنان المصري طارق الشيخ، أمس الثلاثاء، لأول مرة أسباب أزمته الصحية الأخيرة التي تسببت في دخوله غرفة العناية المركزة.

وقال الشيخ، في لقاء مع الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، ببرنامج ”سابع سما“ المذاع على فضائية ”النهار“ المصرية، إن السبب وراء أزمته ”الضغوطات النفسية المتراكمة عليه بسبب خلافات مع أسرته“.

وحول تفاصيل أزمته الصحية، أشار إلى أنه يوم نقل للمستشفى، وعقب خروج أولاده لمدارسهم، دخل في حالة انهيار عصبي جراء الضغوطات النفسية التي تعرض لها، وبدأ في تكسير محتويات شقته، حتى سقط على الأرض مغشيا عليه.

وأضاف أن سقوطه تسبب في إصابته إصابة كبيرة في الوجه، احتاجت خياطة جراحية، فضلا عن عملية تركيب دعامات في القلب.

وتابع: ”قضيت يومين في الرعاية المركزة، والأطباء شددوا على ضرورة البعد عن الضغوطات العصبية، وتناول الشاي والقهوة والمنبهات بشكل عام، قبل خروجي“.

ودخل الفنان الشيخ، في نوبة بكاء، عندما وصف شعوره أثناء تواجده في غرفة العناية المركزة، قائلًا: ”كنت مش عايز أشوف حد، وحسيت أن دي خلاص النهاية“.

وأعرب عن استيائه من علاقته بأفراد أسرته، مشيرا إلى افتقاده التقدير من قبلهم، حيث قال: ”أنا متضايق أن أولادي وزوجتي مش مقدرين اللي بعمله، دايما بقول لهم حاضر وبنفذ طلباتهم في المقابل هما بيقولوا حاضر على طلباتي منهم ومحدش بينفذ حاجة خالص“.

وعن أسرته أشار إلى أنه لديه 5 أبناء، 3 من الذكور وهم شهاب ومازن وعادل، وبنتان هما رحمة ومريم، لافتا إلى أن جميع المنازل بها مشاكل، لكنه يتمنى التقدير من أفراد أسرته، مؤكدا أنه ”لم يقصر بحقهم“.

وواصل حديثه: ”أنا مش ندمان.. ممكن كنت أموت بعد تعرضي لتلك الوعكة الصحية، ولكن أخشى الموت ولا أتمناه ولكنه له ميعاد“.

أما عن حياته العلمية، فأكد الفنان الشيخ أن شغله يسير بشكل طبيعي وبانتظام وهو راض عنه كل الرضا.

وكان الشيخ تعرض في 22 آذار/مارس الماضي، لأزمة صحية مفاجئة، دخل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، وبقي داخلها لمدة يومين.

وحينها قال وليد الشيخ، مدير أعمال المطرب المصري، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن ”الطبيب المعالج أفاد بأن المطرب كان على وشك التعرض لجلطة قلبية قبل أن يتم إسعافه“.