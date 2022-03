ويل سميث يصفع وجه كريس روك على خشبة المسرح في حفل جوائز الأوسكار (فيديو)

صفع الممثل ويل سميث قبل تسلمه جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم (كينج ريتشارد) ”الملك ريتشارد مقدم حفل توزيع الجوائز الممثل الكوميدي كريس روك على الوجه براحة يده ووجه له السباب بسبب سخرية روك من مظهر زوجته في الحفل الذي أقيم يوم الأحد.

وكان روك قد سخر من تسريحة شعر زوجة سميث، جادا بينكيت سميث المشار إليها في فيلم ”جي. آي. جين“ والذي حلقت فيه الممثلة ديمي مور شعر رأسها.

وسار سميث على خشبة المسرح وصفع روك فيما بدا للوهلة الأولى أنه مزحة مكتوبة مسبقا. لكن المزاج العام تحول إلى الكآبة بعد لحظات عندما عاد سميث إلى مقعده وصاح مرة أخرى ”لا تنطق اسم زوجتي بفمك البغيض.“

#Oscars | Will Smith Slaps Chris Rock In The Face On Oscars Stage After Jab At Wife Jada Pinkett Smith’s Appearance https://t.co/6TZkI48QNh pic.twitter.com/ibpffmh2Mc

