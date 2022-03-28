ويل سميث يصفع وجه كريس روك على خشبة المسرح في حفل جوائز الأوسكار (فيديو)

صفع الممثل ويل سميث قبل تسلمه جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم (كينج ريتشارد) ”الملك ريتشارد مقدم حفل توزيع الجوائز الممثل الكوميدي كريس روك على الوجه براحة يده ووجه له السباب بسبب سخرية روك من مظهر زوجته في الحفل الذي أقيم يوم الأحد.

وكان روك قد سخر من تسريحة شعر زوجة سميث، جادا بينكيت سميث المشار إليها في فيلم ”جي. آي. جين“ والذي حلقت فيه الممثلة ديمي مور شعر رأسها.

وسار سميث على خشبة المسرح وصفع روك فيما بدا للوهلة الأولى أنه مزحة مكتوبة مسبقا. لكن المزاج العام تحول إلى الكآبة بعد لحظات عندما عاد سميث إلى مقعده وصاح مرة أخرى ”لا تنطق اسم زوجتي بفمك البغيض.“

#Oscars | Will Smith Slaps Chris Rock In The Face On Oscars Stage After Jab At Wife Jada Pinkett Smith’s Appearance https://t.co/6TZkI48QNh pic.twitter.com/ibpffmh2Mc — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 28, 2022

و فاز الممثل ويل سميث بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم (كينج ريتشارد) ”الملك ريتشارد“ في حفل توزيع جوائز أوسكار الذي أقيم يوم الأحد.

ولعب سميث (53 عاما) دور ريتشارد وليامز أبو بطلتي التنس فينوس وسيرينا وليامز. وكان سميث قد تم ترشيحه للجائزة مرتين في 2001 و2006.

صنع الممثل الأصم تروي كوتسور تاريخا عندما أصبح أول أصم يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم (كودا) كما فازت آريانا ديبوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في الفيلم الموسيقي الكلاسيكي (وست سايد ستوري) ”قصة الحي الغربي“.

وافتتحت نجمة موسيقى البوب بيونسيه الحفل الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

وفي فيلم (كودا) وهو اختصار لجملة ”ابنة لبالغين من الصم“ لعب كوستر دور فرانك روسي، وهو والد مراهقه تكافح لمساعدة أسرتها في أعمال الصيد وتسعى في نفس الوقت لتحقيق طوحها الخاص في مجال الموسيقى.

وقال كوتسور في كلمة ألقاها بلغة الإشارة أثناء استلامه الجائزة ”إنه لأمر مدهش أن أكون هنا في هذه الرحلة. لا أصدق أنني هنا“.

وأضاف ”أهدي الجائزة لمجتمع الصم ومجتمع كودا ومجتمع المعاقين. هذه هي لحظتنا“.

وكان الشخص الأصم الآخر الوحيد الذي فاز بجائزة الأوسكار هي مارلي ماتلين التي شاركت كوتسور في بطولة فيلم (كودا). وفازت بجائزة أفضل ممثلة في 1986.

وفازت ديبوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن أداء دور أنيتا في فيلم (وست سايد ستوري) ”قصة الحي الغربي“ الذي أخرجه ستيفن سبيلبرج.

وحازت ديبوز (31 عاما) حديثة العهد بالأفلام الطويلة، على استحسان واسع النطاق لدور أنيتا وهي امرأة من بويرتوريكو تعرض مواهبها في الغناء والرقص في أغنية ”أمريكا“.

وبينما كانت تحمل تمثالها الذهبي، طلبت الممثلة الأفرو-لاتينية من الجمهور تخيلها كفتاة صغيرة تجلس ”في المقعد الخلفي لسيارة فورد فوكس بيضاء“.

وقالت ”ترون مثلية.. مثلية لاتينية وجدت قوتها في الحياة من خلال الفن. وهذا ما نحن هنا للاحتفال به“.

وأضافت مشيرة إلى أغنية من (وست سايد ستوري) ”لذا، أي شخص شكك في هويتك. أو وجدت نفسك تعيش في مساحات رمادية، أعدك بهذا: هناك بالفعل مكان لنا“.

كما شكرت ديبوز ”الملهمة الإلهية“ ريتا مورينو التي فازت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في 1962 عن دور أنيتا الذي لعبته في النسخة الأصلية من الفيلم.

وفاز الفيلم الياباني الدرامي (درايف ماي كار) ”قودي سيارتي‭‭‭‭‭‭‭“ بجائزة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.