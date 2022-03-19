"مودل روز" تعلن حصولها على حكم لصالحها ضد طليقها

أعلنت المشهورة السعودية، المعروفة بـ“مودل روز“، أن المحكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أصدرت حكمًا لصالحها بمنع طليقها ”محمد آل حمود“ من الاقتراب منها وتتبعها مدة 3 سنوات.

وخرجت ”مودل روز“ عبر حسابها على موقع التواصل ”سناب شات“، وهي متأثرة وتبكي، مؤكدة أن ”هذا الحكم يمثل انتصارًا لها، وأكثر أهمية من حكم الخلع الذي حصلت عليه قبل نحو شهرين“.

وعلقت المشهورة السعودية على الحكم، بالقول إن ”قضيتها في المحاكم منذ أكثر من عام، إلا أنها تجنبت الحديث عن التفاصيل إلى حين صدور حكم نهائي“.

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وأكدت أن ”حكمًا صدر من المحكمة أخيرًا لمنع طليقها محمد من ملاحقتها“، مضيفة أن ”طليقها كان يتتبعها في أماكن كثيرة، وسبق أن وضع لها أجهزة رصد، وأصبحت تخشى الخروج من المنزل بسببه“.

وتابعت أنها ”لم تعلق على اتهامات طليقها لها عبر مواقع التواصل“، لافتة إلى ”صدور حكم نهائي من المحكمة بعدم تعرضه لها مدة 3 سنوات“.

وأوضحت في تفاصيل قضيتها أنها رفعت ”خلعًا“ في بلدها بالسعودية بعد أن رفع طليقها قضية طلاق عليها.

وأشارت إلى أنه ”أخفى جواز سفرها، حتى لا ترفع قضية خلع بحقه، وكي يتمكن من أخذ نصف ممتلكاتها“، وفق تعبيرها.

وشددت على أنها ”كانت تنفق عليه إبان فترة زواجهما طوال 5 سنوات“، مشيرة إلى أنها ”حصلت على الخلع، مطلع هذا العام“.

وتابعت ”مودل روز“: ”لا تزال هناك قضية رفعتها في محاكم ولاية تكساس عالقة“، إذ اتهمت فيها طليقها بتزوير أوراق وتواقيع باسمها.

وقالت إن ”الحكم جاء لصالحها بعد تقديمها جميع الإثباتات والأدلة على اتهاماتها، فيما لم يقدّم طليقها أي دليل على ما اتهمه بها من أنها اعتدت عليه“.

بدوره، علّق ”محمد آل حمود“، على الحكم الصادر في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على ”سناب شات“.

وقال إن ”الحكم الذي صدر كان في قضية بسيطة، وإنه تمديد لحكم قضائي صادر في الأصل“.

وأضاف: ”قضية عادية وبسيطة، الأخبار إللي ما هي كويسة، أنه ما حكمولي شخصيًا، أنا طالب حماية لنفسي، مثل ما هي طلبت حماية لنفسها ألا أتعرض لها، لا تتعرض لي، هاي غير قضية الطلاق“.

وتابع: ”كل ما سوته القاضية كملت على الحكم القديم، القاضية خلص قالت لا تشوفا بعضكا، ولا تتقابلا“.

ونفى أن ”تكون هذه القضية متعلقة بالأملاك“، مؤكدًا أنها ”مجرد متابعة لقضيته السابقة التي طالب فيها بعدم التعرض له، وفي المقابل رفعت مودل روز قضية بعدم التعرض لها، والتي كسبتها“.

وأوضح أن ”مودل روز“ رفعت قضية خلع بعد رفعه قضية طلاق، ”بدافع رغبتها الضغط على المحكمة لإسقاط قضيته“، مؤكدًا أن ”الحكم في هذه القضية صدر من أكثر من عام، وأن القضية هذه انتهت“.

وتابع أن ”الجديد في الحكم هي تثبيت المحكمة لعدم التعرض لها“، لافتًا إلى أن ”الحكم صادر بعدم التعرض لطليقته، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلا أن ما صدر مؤخرًا يتعلق بتمديد عدم التعرض مدة 3 سنوات“.

وأكد ”محمد آل حمود“ أن ”كل ما يعنيه هو أن يأخذ كلابه، والتي لا يستطيع أن يأخذها حتى البت في القضية الرئيسة، والمتعلقة بممتلكاته“.

وأضاف أن ”عدم اتهامه لها بخيانته، نظرًا لأن القانون في كاليفورنيا لا يعترف بالخيانة الزوجية“، نافيًا في ذات الوقت اتهامها إياه بأنها تنفق عليه“.

إلى ذلك أكد أن ”اتهاماتها له بالتزوير سقطت في وقت سابق في حكم صدر، منذ العام 2020، مع حكم الطلاق“.

وأكد أن ”مودل روز“، ”شوهت سمعته خاصة لدى شركات (البراندات) التي كان يعمل معها“، مشيرًا إلى أن ”الأمر لم يعد يهمه، لأنه يعمل على مشروع آخر في الوقت الحالي“.

وعاود ”آل حمود“ التأكيد على أنه هو من قام بمساعدة ”مودل روز“ حين تزوجها، وأحضرها إلى الولايات المتحدة، وفتح لها شركة وحسابات على مواقع التواصل.

يذكر أن ”مودل روز“ كانت قد أنكرت سابقًا زواجها قبل أن تكشف عن خلافاتها بعد طلاقها من محمد آل حمود، ليتبادلا الاتهامات عبر مواقع التواصل.