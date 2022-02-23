وفاة المنشد الكويتي "شبل يام"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة المنشد الكويتي حسين العجمي، والشهير بـ“شبل يام“، وذلك بعد تعرضه لحادث سير مروع قبل أيام، في أثناء عودته من السعودية للكويت.

#شبل_يام الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

إنا لله وإنا إليه راجعون . pic.twitter.com/gct2Qhp9cN — عبدالهادي المطلق (@abokaid8) February 23, 2022

وكتب الناشط الكويتي المعروف محمد العجمي عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“: ”الله يرحمك يا حسين أوجعتنا، بنشتاقلك والله يجعلك شفيعا لوالديك وإخوانك، دعواتكم يا إخوان له“.

وقبل يومين، كشف نواب في مجلس الأمة الكويتي، عن تحرك رسمي من وزارة الصحة لنقل ”شبل يام“، إلى السعودية لتلقي العلاج بسبب وضعه الصحي الحرج، وذلك بعد مناشدات واسعة لنقله للعلاج بسبب تدهور وضعه الصحي.

وكان حساب ”العجمان في الكويت“ عبر موقع ”تويتر“، نقل في تفاصيل الحادث، أن ”المنشد شبل يام (من أصول سعودية) تعرض لحادث سير، وهو في العناية المركزة بمستشفى العدان“.

وقال أفراد من عائلة ”شبل يام“، مع تعرضه للحادث إن ”حالة حسين حرجة، إلا أنه لا يمكن تشخيص حالته بدقة إلا بعد استقرار وضعه الصحي“.

وسبق أن ذكر الناشط محمد العجمي في تغريدات على حسابه في ”تويتر“ أن ”المنشد حسين يبلغ من العمر 17 سنة“، وذلك في رد بشأن تضارب المعلومات عن عمره، حيث تبدو ملامحه أقرب للطفولة، وقد عرف الشهرة بين متابعيه وهو طفل.

وكشف أن ”المنشد شبل يام يعاني في الأصل من السرطان، وسبق أن توجه إلى لندن في العام 2019 برفقة عائلته للعلاج“.

وأكد أنه ”يعاني في الأصل من مشاكل في الجهاز الهضمي ولا يمتلك معدة“.

وجاء في تغريداته، تزامنا مع تعرض حسين العجمي للحادث ”ثريد مهم لعلها تكون سببا في شفائه، ولدنا واخونا الشبل حسين، من حسن حظي صادفته هو ووالده واخوانه بلندن في 2019/7 وكان برحلة علاج عندما كان يعاني من السرطان حقيقه كان الولد محبوب لدى الجميع وكان دائما يصر على تنفيذ طلبات جميع متابعينه ويجبرنا للتوقف عشان يصورون معاه“.

وأضاف في حينها ”وكنت دائما عندما أعاتبه من الاختلاط بسبب سوء حالته وأيضا بسبب مشاكله بالجهاز الهضمي وخصوصا أنه لا يملك ( معدة ) كان يجاوبني ويقولي ( هاذولا إخواني ولهم حق علي!) والحقيقه اليوم فهمت أنه مع صغر عمره كان هو الصح والدليل تعاطف الناس ومحاولتهم إيجاد أي حل لحالته!“.

ولم تتضح ملابسات حادث السير، الذي تعرض له المنشد حسين العجمي ”شبل يام“.