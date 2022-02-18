بعد إساءات متبادلة.. هل عادت سارة الكندري لأحمداني؟

وصفت الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري علاقتها بطليقها أحمد العنزي، الشهير بـ“أحمداني“، بـ“صافي يا لبن“، بعد حرب واتهامات متبادلة اندلعت بينهما، مع إعلان العنزي انفصاله عنها في أغسطس/ آب من العام الماضي.

وردت الكندري في فيديو بثته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“ عن أنباء متداولة بشأن عودتها لطليقها، مشددة أنهما لم يعودا إلى بعضهما البعض، واصفة طليقها بأنه ”عزيز وغالي“.

وقالت، في معرض حديثها: ”بس بتم أبو سارونا عزيز وغالي وله كلها الاحترام والتقدير مهما كان فيه أمور وفيه سوالف، شنو ما طلع، بالنسبة لي صفحة وانطوت“.

وألمحت إلى أن هناك أشخاصا تسببوا في تأزم علاقتها بالعنزي، وأخبارا انتشرت عبر الفضاء الإلكتروني، لا علاقة له بها: ”فيه أشياء هو ماله ذنب فيها، يعني البعض منها“.

وأكدت سارة أنها حرصت على علاقة جيدة بطليقها، لأجل ابنتهما، لافتة إلى أنها ما زالت تتواصل مع أحمد العنزي، نافية وجود مشاكل بينهما، مشددة على أنهما متفاهمان، حتى في مجال العمل.

وعلقت بأن أمورا حدثت بينهما في لحظة غضب، مبينة أن لا مشاكل بينهما حاليا.

وشددت الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري بالقول: ”ما رجعنا، وللحين ما رح نرجع، عشان تقولون انتوا رجعتوا وتالفون قصص، وإذا أنا برد، رح أرد وأصرح وأقول أنا برد، أنا ما حب النفاق، وماحب نافق بالسوشال ميديا عشان فلولورز حالي حال غيري وكذب (..)“.

ورغم نفي سارة الكندري لعودتها لأحمد العنزي، إلا أن المشهور الإيراني شهاب ملح إنستغرام، ألمح اليوم الجمعة، إلى عودة مشهورين إلى بعضهما البعض بعد الإساءات المتبادلة بينهما، دون أن يشر إلى هويتهما.

وقال في منشور نشره عبر حسابه في ”سناب شات“، إن ”المشهورين المعنيين لا يزالان يتواصلان مع بعضهما البعض، ولا تزال علاقة الحب تجمعهما، لكنهما يخجلان من التصريح أمام الناس، بعد ما بدا منهما“.

ولم يعلق أحمد العنزي على أنباء عودته لسارة الكندري.

واستمر زواج المشهورين سارة الكندري وأحمد العنزي 12 عاما، أسفر عن إنجابهما ابنتهما الوحيدة ”سارونا“، قبل أن يعلن العنزي انفصالهما ويشهر ”عقد المخالعة“ بينهما.