الإعلامية السعودية نصرة الحربي تخلع "النقاب"

خرجت الإعلامية والممثلة السعودية نصرة الحربي في مقاطع فيديو بثتها خلال الساعات الأخيرة عبر حسابها في ”سناب شات“، مكتفية بحجابها دون ”نقاب“.

ولم تعلق نصرة الحربي، التي سبق وأعلنت أنها ارتدت ”النقاب“ عن قناعة، على تخليها عنه دون سابق إنذار.

وجاء إعلان نصرة الحربي عن تخليها عن النقاب، من خلال نشرها صورتها بحجاب، مشيرة إلى العام الجديد 2022.

وفي حين لم تكشف الإعلامية السعودية عن سبب تخليها عن نقابها، إلا أن متابعين رجحوا انفصالها عن زوجها، إذ راج عن مشهورات ارتداؤهن النقاب بسبب الزواج.

كما أعلنت نصرة الحربي ارتداءها النقاب بشكل كامل مع مطلع عام 2019، وذلك في مقطع فيديو بثته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تظهر بشخصها آنذاك.

وسبق أن شددت نصرة الحربي في تصريح لها أن نقابها لا علاقة له مطلقا بزواجها، وكان قرارا شخصيا.

وعلقت الإعلامية السعودية ”أنا تنقبت قبل ما أتزوج، والزواج ماله علاقة بالنقاب، وهذه حرية شخصية، ورجوعي للسوشيال ميديا بهذه الصورة لأن ذي الصورة اللي أواجه بها الناس حتى في حياتي الخاصة“.

وجاء زفاف نصرة الحربي بعد مرور ثلاثة أشهر على قرارها اعتزال الكاميرا وعدم الظهور بوجهها مرة أخرى، مشيرة إلى أنها ستكتفي بمواصلة عملها الإعلامي والصحفي من خلف الكاميرا.

وقالت حينذاك ”عن قناعة وتوفيق من رب العالمين أعلن أنني من اليوم وحتى آخر يوم في عمري لن أصور وأظهر وجهي وحرمت وجهي على الكاميرات وسأكتفي أن أكون خلف الكاميرات“.

واختفت نصرة الحربي بعد ذلك عن الظهور، قرابة 3 سنوات، لتكشف سر غيابها في برنامج ”سيدتي“ عام 2021، بالقول ”حسيت إني لازم آخذ بريك لأن الأحداث توالت ورا بعض زواج وأمومة وأخذت بريك طويل حتى مع نفسي“.

وتزوجت نصرة الحربي في عام 2018 للمرة الثانية، إذ أعلنت آنذاك الخبر بشكل مفاجئ، فيما أقامت حفلا محدودا، في حين لم تكشف عن هوية زوجها، كما راج أن اسمه عبد الله خياط، دون مزيد من التفاصيل.

ولم تستمر الإعلامية السعودية في زواجها الأول، الذي أرجعت سبب الطلاق فيه إلى غيرتها الشديدة على زوجها.