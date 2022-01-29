لهذا السبب.. نجم "التواصل" السعودي ريان جيلر يمر بحالة إحباط

وجّه نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر، رسالة إلى متابعيه، كشف فيها عن مروره بحالة من الإحباط والحزن وعدم الرضا عن الطريقة التي يظهر بها عبر حساباته الإلكترونية.

وأعلن جيلر في رسالته التي نشرها عبر حسابه في ”سناب شات“: ”أنه يمر بحالة إحباط غير طبيعية ولديه شعور بأنه بات يتغير دون معرفة اتجاه هذا التغير، إلا أنه يرغب بالانطلاق ببداية جديدة“.

وقال: ”ودي أفضفض لكم وأتمنى تحسنون فهمي بالطريقة الصح، أحس إني جالس أتغير وما أدري هل التغير اللي فيني هو للأفضل أم العكس، وخصوصا في طريقة ظهوري بمواقع التواصل“.

وأضاف جيلر: ”أنا غير راض عن نفسي في السوشيال ميديا وأشعر أن هذا مو مكاني وسط ناس كثيرة ما أشبهها، أنا عندي طاقة يجب أن أكرسها في شي يليق فيني وفيكم“.

وتابع الشاب السعودي رسالته: ”ضيعت وقت كثير من غير ما أصنع مني ومن مواهبي اللي أنا ظلمتها، لازم أتقدم وأترك الركود، أتمنى الإحباط والحزن هذا اللي على نفسي يعطيني دافع إلى إني أصنع ريان جديد“.

وأشار ريان، إلى عدم ندمه على تصرفاته السابقة لأنها ”صنعته“، قائلا: ”أحس جاتني صحوة لازم أستغلها في قوة إرادة جديدة لبداية جديدة بعيدة عن كل الماضي“.

وطالب ريان في ختام رسالته متابعيه بتحمله، لافتا إلى ”أنه بدأ في عمر صغير وكان يتخبط إلا أنه كبر وبدأ بالنضج وبدأت أفكاره تتغير وقرر أن يتغير نحو أشياء إيجابية“.

وسبق أن أثار المشهور السعودي جدلا وتعرض لانتقادات بسبب مظهره، حيث شبهه البعض بالنساء عقب ظهوره قبل أشهر بأقراط في أذنيه، ودفعت تلك الانتقادات ريان لإقامة دعاوى ضد من انتقده وهاجمه.

واتسمت علاقة ريان ببعض المشاهير بالمتوترة، حيث وقعت خلافات بينه وبين عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، تعرض على إثر هذه الخلافات لهجوم من هؤلاء المشاهير قبل أن يخرج للاعتذار من بعضهم.

ومن بين المشاهير الذين اصطدم معهم ريان الفنانة مريم حسين والفنان العراقي علي يوسف، كما تعرض قبل أشهر لهجوم بعد حديثه عن انفصال فاطمة الأنصاري، ويعقوب بو شهري، حيث اتُهم بالتسبب في انفصال المشاهير.

كما اتهمت الفنانة البحرينية شيلاء سبت، في وقت سابق، ريان جيلر، بأنه وراء انتشار شائعة عقد قرانها على الفنان فؤاد عبد الواحد التي أثيرت بشكل كبير خلال عام 2021.