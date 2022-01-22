وفاة مخرج مسلسل "باب الحارة" بسام الملا

أعلنت نقابة الفنانين السوريين في العاصمة دمشق، اليوم السبت، عن وفاة المخرج السوري بسام الملا، عن عمر يناهز 65 عاما.

وقالت رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين تماضر غانم لوكالة ”فرانس برس“ إن الملا توفي في مدينة زحلة بمنطقة البقاع شرق لبنان، ”ويجري العمل على نقل جثمانه وتجهيز جنازته في دمشق“.

وأضافت ”توفي بشكل طبيعي، وكان يُعاني من مرض السكري“.

بينما أكدت النقابة أنه ”سيتم الإعلان لاحقا عن مواعيد الدفن والعزاء“.

ومع خبر الوفاة، توالت النعوات من قبل فنانين سوريين وعرب، إذ نعاه الفنان قصي خولي عبر حساباته في مواقع التواصل: ”وداعا الأستاذ بسام الملا. إنا لله وإنا إليه راجعون بسام الملا في ذمة الله“.

وداعا الاستاذ بسام الملا.

انا لله وانا اليه راجعون

بسام الملا في ذمة الله #بسام_الملا pic.twitter.com/oe2A03eMsk — Kosai Khauli 🇸🇾-🇺🇸 (@kosai1khauli) January 22, 2022

وكتب الفنان السوري عباس النوري، الذي رافقه طوال أجزاء ”باب الحارة“، رسالة مؤثرة في نعيه، معبرا فيها عن صدمته من خبر الوفاة، ومعتبرا أنه كان ”رائد الأعمال الشامية“.



وعلق الفنان السوري قاسم ملحو: ”المخرج الكبير بسام الملا، في ذمة الله، لروحه الرحمة والمغفرة“.

ونعته الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن في حسابها في ”تويتر“: ”أستاذنا الغالي بسام الملا. الله يرحم روحك ويسكنك فسيح جناته، تاريخك الفني المشرف رح يبقى. آمنت فيي ولكَ فضل كتير كبير علي ببدايتي. كل الحب والذكريات الطيبة ، صلواتنا لروحك“.

استاذنا الغالي بسام الملا. الله يرحم روحك ويسكنك فسيح جناته🙏تاريخك الفني المشرف رح يبقى. آمنت فيي والك فضل كتير كبير علي ببدايتي. كل الحب والذكريات الطيبة 🙏❤️صلواتنا لروحك🙏 pic.twitter.com/JEkepSRwIO — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) January 22, 2022

وكتب حساب الفنانة الفلسطينية شكران مرتجى في ”إنستغرام“: ”الآغا..الأستاذ بسام الملا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، صاحب فضل وسبب لنجاح كبير شكراً ع كل شي ولأني بيوم أشتغلت تحت إدارتك وماحدا بينكر أثرك بالدراما السورية والعربيه أختلف أو أتفق معك، أرقد بسلام في القلب والذاكره يا آغا“.

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كما نعاه الإعلامي السعودي عماد المديفر: ”رحم الله الأستاذ العزيز #بسام_الملا.. عزائي للزميل العزيز الأستاذ محمود الملا، وكافة أشقائه وأبناء أسرته، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

بدورها، علقت الفنانة السورية سحر فوزي على خبر الوفاة: ”إنا لله وإنا اليه راجعون المخرج بسام الملا في ذمة الله أحر التعازي للأسرة الفنية السورية ولجميع افراد اسرته“.

وحاز بسام الملا شهرة عربية واسعة مع ترك بصمته في مسلسلات البيئة الشامية وإخراجه السلسلة الشامية ”باب الحارة“، ومسلسلي ”ليالي الصالحية“ و ”أيام شامية“ وغيرها.

كما أخرج المخرج الراحل، الجزء الأول من المسلسل العائلي الشهير ”كان يا ما كان“.

وينتمي بسام الملا لعائلة فنية عريقة، فوالده الممثل أدهم الملا وأشقاؤه المخرجان مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا، وولداه أدهم وشمس الملا، اللذان شاركا كممثلين كذلك في مسلسل ”باب الحارة“.