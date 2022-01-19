نجل الفنان السعودي خالد سامي يعلن تدهور الوضع الصحي لوالده

أعلن نجل الفنان السعودي خالد سامي عن تدهور ”خطير“ في الحالة الصحية لوالده، الذي يرقد داخل العناية المركزة في مستشفى الحرس الوطني في السعودية.

وكشف تركي، في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، أن وضع والده الصحي ”سيئ، إذ توقف القلب عن العمل“.

ولفت إلى أن الفريق الطبي أبلغه أن هناك احتمالا أن يعود القلب للتوقف مرة أخرى.

وكتب في تغريدته: ”لاحول ولاقوة إلّا بالله.. أبوي بالعناية المركزة والوضع سيئ، وتوقف القلب قبل شوي، وفي احتمال يرجع يوقف على كلام الطاقم، رجولي ماتشيلني.. يارب عديها على خير.. أبوي أعز ما أملك“.

وإثر ذلك، نشر نجل الفنان السعودي تغريدة لاحقة بالفعل، أكد فيها أن قلب والده توقف مجددا.

ويعاني خالد سامي من أزمة صحية بدأت عقب إجرائه عملية زراعة كبد، غير إن الوضع الصحي تفاقم وجرى نقله إلى المستشفى، ثم دخل في غيبوبة قبل عدة أشهر توقف خلالها قلبه مرتين لدقائق قبل أن ينعشه الأطباء.

وفي وقت سابق، كشف تركي خالد سامي عن صورة لوالده وهو داخل العناية المركزة، إذ نشر الصورة عبر حسابه في موقع ”تويتر“، وظهر فيها الفنان السعودي وهو يرقد على سرير الشفاء، وظهر جزء من جسده وآخر من وجهه حيث طالت لحيته، كما ظهرت بعض الأجهزة التي يستخدمها الأطباء في حالته الصحية.

يذكر أن الفنان خالد سامي تعرض لعدة انتكاسات صحية، أدخلته المستشفى في عام 2021، ليبدأ رحلة طويلة من العلاج.

وعاود الفنان السعودي الدخول للمستشفى في مطلع عام 2021، بعد أن كان يقضي فترة استجمام بعد إجرائه عملية زراعة كبد في مستشفى الحرس الوطني في الرياض.

وبدأت معاناة الفنان السعودي من مشاكل صحية في منتصف عام 2019، إذ دخل إلى المستشفى عدة مرات، بينما كان يستعد قبيل ظهور فيروس كورونا للسفر إلى الصين لزراعة كلى جديدة له.

وتقول تقارير محلية إن سامي مصاب بفشل كلوي بسبب تطور إصابته في الكبد.

والفنان خالد سامي واحد من أبرز نجوم الدراما والتلفزيون في السعودية، وله حضور لافت في عدة أعمال بارزة، من بينها السلسلة الشهيرة ”طاش ما طاش“، و”شباب البومب“، بجانب مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية المصرية.