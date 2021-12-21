مشاعل الشحي تفاجئ زوجها أحمد خميس بـ"سيارة فارهة" في عيد ميلاده

وثقت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، إهداءها سيارة فارهة لزوجها الفنان أحمد خميس، في عيد ميلاده الـ28، الذي صادف أمس الإثنين.

ونشرت الشحي عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عدة مقاطع فيديو لتحضيراتها لحفل كبير بمناسبة عيد ميلاد ”خميس“، إذ كشفت عن تفاصيل التحضيرات، بدءًا من الزينة وقوالب الكيك، وانتهاء بحضور الأصدقاء.

وظهر الفنان الإماراتي ”خميس“ في أحد المقاطع، وهو معصوب العينين بطلب من ”الشحي“، قبل أن يزيل الرباط من على عينيه، ليفاجأ بالزينة وأصدقائه، إذ بدأوا الغناء له في عيده.

ولاحقًا، كشفت مشاعل الشحي عن مفاجأتها، بعد أن قدمت مفاتيح سيارة لأحمد خميس، والذي بدا مذهولًا، لتوثق في مقطع فيديو توجهه للسيارة، التي منحته إياها هدية، مؤكدة أنه ”يستحقها“.

وأثار الثنائي الإماراتي جدلًا قبل نحو شهر، إثر تبادلهما ”رسائل غامضة“ ألمحت إلى وقوع انفصال بينهما، وسط انتقادات طالتهما من قبل متابعين، ببحثهما الدائم عن الشهرة، بأي وسيلة.

ونشر أحمد خميس، آنذاك، رسالة ”مبهمة“ عبر خاصية ”ستوري“ في ”إنستغرام“، يعبر فيها عن إحساسه بالخيبة من الشحي، دون أن يشير إلى اسمها صراحة.

وبثّ مقطعًا من أغنية تتحدث عن الحنين والاشتياق، وأرفقها بسؤال تعتريه الخيبة، بالقول: ”تمنيت لو كنت أعني لك أكثر من هذا“.

وسبق أن نشرت مشاعل الشحي، عددًا من الرسائل المبهمة في ”إنستغرام“، بدأتها بصورة مكتوب عليها ”عايشة باكتئاب“ وعلقت عليها قائلة: ”..ابا اقولكم كل شي صاير بس صعبة بالنسبة لي“.

وأتبعت الفنانة الإماراتية الصورتين السابقتين، بثالثة كُتب عليها ”وراح انفص…“، معلقة عليها هذه المرة بقولها: ”بوضح لكم كل شيء في قناتي على اليوتيوب، وإن شاء الله تكون بداية جديدة… أتمنى“.

ولاحقًا، رد أحمد خميس، برسائل تضمنت عبارات: ”سامحيني“ و“انتي حب حياتي“ و“ما أقدر أعيش من دونج“، دون أن يذكر اسم زوجته صراحة.

يذكر أن توثيق المشاهير لهدايا السيارات في مختلف المناسبات، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، راج في الآونة الأخيرة، فسبق أن وثق زوج فوز العتيبي، إهداءه سيارة فارهة لها، كما وثّقت رهف القحطاني في وقت سابق، قيامها بإهداء والدها سيارة.