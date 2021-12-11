شيرين تكشف حقيقة إقدام حسام حبيب على ضربها وحلق شعر رأسها

أعربت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، اليوم السبت، عن استيائها بسبب الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، حول تورط طليقها المطرب والملحن المصري حسام حبيب في حلاقة شعر رأسها والتي ظهرت به في حفلها أمس الجمعة بأبو ظبي وأثار جدلاً واسعاً.

ووجهت شيرين عبد الوهاب في تغريدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع ”تويتر“، اللوم لجمهورها قائلة: ”ليه ميكونش لوك جديد، ليه ميكونش تغيير، ليه ميكونش أنا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟“.

وأضافت الفنانة المصرية، متسائلة: ”ليه فرضتوا السيء والأسوأ وظلمتوا شخص بريء و ظلمتوني“، في دلالة على تبرئتها لطليقها حسام حبيب من الاتهامات التي طالته بتورطه في الاعتداء عليها وحلق شعر رأسها بالقوة عقب انفصالهما.

ومضت شرين عبدالوهاب معاتبة جمهورها معتبرة أن تلك الاتهامات جاءت بسبب حب الجمهور لها وغضبه بعد صدمته بظهورها بدون شعر، ومؤكدة أنها تستمد قوتها منهم، إذ قالت: ”أنا قوية بيكم بس محبش حبكوا ليا يخليكم متشوفوش الحقايق أو تكونوا ظالمين“.

ليه ميكونش لوك جديد؟ ، ليه ميكونش تغيير؟، ليه ميكونش انا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟، ليه فرضتوا السيء والاسوأ و ظلمتوا شخص بريء و ظلمتوني..

انا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق او تكونوا ظالمين. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) December 11, 2021

يشار إلى أنه عقب ظهور شيرين عبدالوهاب، خلال حفل غنائي أمس الجمعة، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وهي حلقة الشعر ، تداولت أخبار على نطاق واسع، تخص تورط حسام حبيب في حلاقة شعرها بل وصلت الاتهامات إلى أن زوجها السابق قيدها من يديها واعتدى عليها وحلق شعر رأسها وحواجبها.

وأمس الجمعة، أحيت شيرين، حفلًا غنائيًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن حفلات مهرجان ”أم الإمارات“، وصعدت على المسرح ليتفاجأ الحضور بإطلالتها غير المتوقعة.

وقدمت الفنانة المصرية العديد من أغانيها، وداعبت جمهورها في بداية الحفل قائلة: ”خلاص أنا بقيت سينجل، وهرجع تاني أغني كتير، إيه رأيكم في اللوك الجديد ده“، في إشارة إلى طلاقها من زوجها السابق حسام حبيب وظهورها بدون شعر.

وأضافت شيرين عبدالوهاب، مخاطبة جمهور الحفل: ”مبسوطة إني معكم، ويارب تقبلوني بشكلي ده، بس إنتم عارفين إني كده فوقت“، ليتعالى صوت الجمهور في لفتة تضامن مع الفنانة في ظروفها الحالية.

وبدأت شيرين، حفلها بأغنية ”جرح تاني“ التي اعتبرها الجمهور إشارة إلى طلاقها من حسام حبيب، ثم قدمت العديد من الأغاني، ثم تجاهلت أغنية ”حبه جنة“، التي غنتها لطليقها في بداية زواجهما.

وكانت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، قد أعلنت مؤخرًا أن شيرين عبدالوهاب، وزوجها حبيب، انفصلا بالفعل، لتثير جدلًا واسعًا قبل أن تخرج ”شيرين“ عن صمتها وتحسم الجدل حول طلاقها مؤكدة انفصالها.

وطالبت الفنانة المصرية بعد ذلك الصحافة والإعلام باحترام خصوصياتها، موضحة أن ”أسباب الانفصال تخصها وحدها، ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية“.

وفي حوار مع نضال الأحمدية، قالت شيرين إن ”طلاقها حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين ”حبيب“ على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتي في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب“.

وكشفت شيرين في حوارها مع الأحمدية أنها لجأت لطبيب نفسي مؤخرًا، قائلة: ”ماكنتش أتخيل إنه هييجي يوم أتكلم معكِ بكلام مش هقوله للدكتور بتاعي، وأنا رجعت خلاص وجاهزة، ومش هخلّي حاجة تعطلني، أنا بقيت حرة، واستعدت حياتي، وكل خسارة لها ثمن، أنا دلوقتي ببني شيرين جديدة مش مستعبدة زي القديمة، ولا هقبل أكون كده تاني“.