بعد طلاقها من حسام حبيب.. شيرين تصدم جمهورها بحلق شعرها بالكامل

صدمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب متابعيها وجمهورها بعدما ظهرت عبر مواقع التواصل في صورة بإطلالة غريبة، حيث قصت شعرها كاملًا وظهرت بشكل رجولي نوعًا ما، وذلك في أول ظهور لها بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب.

وأحيت شيرين، اليوم الجمعة، حفلًا غنائيًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن حفلات مهرجان ”أم الإمارات“، وصعدت على المسرح ليتفاجأ الحضور بإطلالتها غير المتوقعة.

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وقدمت ”شيرين“ العديد من أغانيها، وداعبت جمهورها في بداية الحفل قائلة: ”خلاص أنا بقيت سينجل، وهرجع تاني أغني كتير، إيه رأيكم في اللوك الجديد ده“، في إشارة إلى طلاقها من زوجها السابق حسام حبيب.

وأضافت شيرين مخاطبة جمهور الحفل: ”مبسوطة إني معكم، ويارب تقبلوني بشكلي ده، بس إنتم عارفين إني كده فوقت“، ليتعالى صوت الجمهور في لفتة تضامن مع الفنانة في ظروفها الحالية.

وبدأت شيرين، حفلها بأغنية ”جرح تاني“ التي اعتبرها الجمهور إشارة إلى طلاقها من حسام حبيب، ثم قدمت العديد من الأغاني، ثم تجاهلت أغنية ”حبه جنة“، التي غنتها لطليقها في بداية زواجهما.

وكانت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، قد أعلنت مؤخرًا أن شيرين عبدالوهاب، وزوجها حبيب انفصلا بالفعل، لتثير جدلًا واسعًا قبل أن تخرج، شيرين عن صمتها وتحسم الجدل حول طلاقها مؤكدة انفصالها.

وطالبت الفنانة المصرية بعد ذلك الصحافة والإعلام باحترام خصوصياتها، موضحة أن ”أسباب الانفصال تخصها وحدها، ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية“.

وفي حوار مع نضال الأحمدية، قالت شيرين إن ”طلاقها حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتي في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب“.

وكشفت شيرين في حوارها مع الأحمدية أنها لجأت لطبيب نفسي مؤخرًا، قائلة: ”ماكنتش أتخيل إن هييجي يوم أتكلم معكِ بكلام مش هقوله للدكتور بتاعي، وأنا رجعت خلاص وجاهزة، ومش هخلي حاجة تعطلني، أنا بقيت حرة، واستعدت حياتي، وكل خسارة ولها ثمن، أنا دلوقتي ببني شيرين جديدة مش مستعبدة زي القديمة، ولا هقبل أكون كده تاني“.