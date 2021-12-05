"الموسيقيين المصريين" توجه تحذيرا شديد اللهجة لعمر كمال وتحفظ التحقيق معه

وجهت نقابة المهن الموسيقية، اليوم الأحد، تحذيرا شديد اللهجة لمطرب المهرجانات عمر كمال، بعد التحقيق معه في الاتهام الموجه إليه بالإساءة لقدسية مصر.

جاء ذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام عقب حفلة أحياها بموسم الرياض بالسعودية مؤخرا.

وأصدرت النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر، بيانا صحفيا أعلنت فيه نتيجة التحقيق الذي جرى مع عمر كمال.

وقال البيان، إن ”نقابة المهن الموسيقية تواكب حركة وانفعالات المجتمع المصري، وعليه فقد تحركت نقابة المهن الموسيقية مع حالة الاستنفار العامة لما تم نشره من خلال وسائل الإعلام والسوشيال ميديا بتغريدة المطرب عمر كمال بكلمة يفهم منها الإساءة لمصر“.

وأضاف البيان: ”وكلف الفنان هاني شاكر في حينها الشؤون القانونية وموظف الحاسب الآلي بالنقابة ببحث ملكية هذه الصفحات حسبما أنكرها عمر كمال، وتبين بعد فحص التليفون المحمول الخاص به أنها بالفعل ليست خاصته وليس له سيطرة عليها“.

وتابع: ”بعد استبيان الحقيقة تم حفظ التحقيق لأنه أصبح على غير ذي موضوع بالنسبة للتغريدة التي نسبت إليه“.

وأشار البيان إلى أن ”نقابة المهن الموسيقية حذرت المطرب عمر كمال من بث أي فيديو على صفحته أو على صفحات أخرى هو طرف فيها ولو على سبيل المزاح، والالتزام بالسلوك المناسب، حيث ما تم بثه بالفيديو الأخير الذي ظهر به مع مؤد آخر أثار استياء النقابة والرأي العام لأنه يسيء بشكل كبير للفنان المصري“.

وأشار البيان إلى أن ”المطرب عمر كمال أكد على الالتزام بكل تعليمات وتوجيهات النقابة داخل وخارج مصر، وعدم تكرار نشر مثل هذه الفيديوهات مرة أخرى“.

وذكر أنه ”تقرر توجيه إنذار بعدم تكرار أي مخالفات والالتزام بنصوص القانون واللائحة الداخلية الخاصة بالنقابة، وفي حالة التكرار يتم تطبيق العقوبات الرادعة الواردة في القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته“.

وكانت النقابة قد أحالت كمال في وقت سابق للتحقيق، بعد إحيائه حفلا فنيا في السعودية.

وكان مغني المهرجانات الشعبية قد استبدل كلمات أغنيته الشهيرة ”بنت الجيران“ التي يقول فيها ”أشرب خمور وحشيش“ بعبارة ”تمور وحليب“، ما لقي استحسانا من الجمهور.

وأثار عمر كمال، الجدل بعد ذلك بسبب تصريحاته التي أدلى بها في أحد اللقاءات، عقب الحفل الذي يأتي ضمن الحفلات الغنائية التي يشهدها موسم الرياض في المملكة.

وبرر الفنان المصري تبديل الكلمات بأنه ”يقف فوق أرض طاهرة“، في إشارة للمملكة العربية السعودية، وهو ما أثار غضب واستنكار نقابة المهن الموسيقية ونقيبها هاني شاكر.

ورأى هاني شاكر أن تصريحات عمر كمال تمثل إهانة لبلاده، خاصة أنه طلب منه سابقا تبديل كلمات الأغنية ”لخطورتها على القيم والأخلاق، وأنها تترسخ في وجدان النشء“، بحسب بيان للنقابة، علماً أن عبارة ”خمور وحشيش“ يؤديها زميله في الأغنية حسن شاكوش وليس كمال نفسه.