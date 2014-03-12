آيتن عامر تداعب جمهورها بـ "أحبوش"

داعبت الفنانة المصرية آيتن عامر جمهورها، عبر نشر صورة جديدة لها، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
وتظهر الصورة آيتن عامر، وهي "تتدلع على جمهورها، حيث اتخذت وضعية "أحبوش"، تلك الكلمة، التي اشتهرت بها في مسلسل "الزوجة الرابعة". وكتبت تحت الصورة "آه..أحبوش".
ونالت الصورة رضا الكثير من متابعي الفنانة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا:"بجد دورك في المسلسل ده كان يجنن"، بينما قال آخر:"شكلك أحلى كتير من غير مكياج، خليكي كده هلى طول"، فى حين علق ثالث:"طيب حبينى أنا".