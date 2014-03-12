آيتن عامر تداعب جمهورها بـ "أحبوش"

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صورة جديدة للفنانة المصرية على صفحتها على الـ"فيس بوك" تنال رضا جمهورها، الذي تفاعل معها عبر التغزل بجمالها.