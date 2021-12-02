المنتج المصري محمد العدل يهاجم هاني شاكر بسبب عمر كمال

هاجم المنتج المصري محمد العدل نقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر بسبب قراره وقف المغني الشعبي ”عمر كمال“ عن الغناء، وإحالته للتحقيق بتهمة الإساءة لمصر.

ونشر محمد العدل منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ قال فيه: إهانة قدسية مصر..ياراجل عيب.. هي مصر قليلة قوي كده وأنت واخدها معك في كل خناقة.. هتموت من مكاسبهم تقوم تسلمهم لمحامين الغبرة.. منك لله على الصبح.. خلتنا ندافع عن ناس غصب عننا.

وأصدرت نقابة الموسيقيين المصريين برئاسة الفنان هاني شاكر بيانًا، الأربعاء، أعلنت فيه إحالة مغني المهرجانات ”عمر كمال“ للتحقيق، بعد إحيائه حفلًا فنيًا في السعودية.

وكان عمر كمال قد استبدل كلمات أغنيته الشهيرة ”بنت الجيران“ التي يقول فيها ”أشرب خمور وحشيش“ بعبارة ”تمور وحليب“، ما لقي استحسانًا من قِبل الجمهور.

وأثارت تصريحات منسوبة لـ“عمر كمال“ بعد الحفل الذي يأتي ضمن الحفلات الغنائية التي يشهدها موسم الرياض في المملكة، جدلًا واسعًا.

ونسب للفنان المصري قوله إنه بدل الكلمات لأنه ”يقف فوق أرض طاهرة“، في إشارة للمملكة العربية السعودية، وهو ما أثار غضب واستنكار نقابة المهن الموسيقية، ونقيبها هاني شاكر.

ورأى هاني شاكر أن تصريحات عمر كمال تمثل إهانة لبلاده، خاصة أنه طلب منه سابقًا تبديل كلمات الأغنية ”لخطورتها على القيم والأخلاق، وأنها تترسخ في وجدان النشء“، بحسب بيان للنقابة.

يشار إلى أن عبارة ”خمور وحشيش“ التي تضمنتها أغنية ”بنت الجيران“ الشهيرة، يؤديها في الأغنية حسن شاكوش وليس عمر كمال نفسه.

واعتبر بيان النقابة أن ”مصر وطن مُقدس ومُصان.. عرفت التوحيد قبل الأديان.. واستأمن الأنبياء على أرضها فكانت لهم ملاذ وأمان.. وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار.. حتى جاء بعض أبنائها الذين عقوها فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد، لكن مصر لا تُهان“.

واختتم البيان: ”وعليه، فقد تمت إحالة المطرب عمر كمال إلى التحقيق بنقابة المهن الموسيقية بسبب ما صرح به من كلمات تسيء إلى مصر، وصدور القرار المناسب فور الانتهاء من التحقيق“.

في ذات الإطار، تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه الفنان عمر كمال بالإساءة لمصر، وتاريخها، وشعبها.