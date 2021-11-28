وفاة مصمم الأزياء "فيرجيل أبلوه" بعد معركة مع السرطان

أعلنت أسرة مصمم الأزياء الأمريكي ”فيرجيل أبلوه“، ودار أزياء (إل.في.إم.إتش) من خلال منشور على موقع ”تويتر“، وفاة المصمم الشهير، اليوم الأحد، عن عمر ناهر الـ41 عامًا، بعد صراع دام لعدة سنوات مع مرض السرطان.

وكتبت دار أزياء (إل.في.إم.إتش) عبر صفحتها على تويتر: ”يعلن كل من شركة (إل.في.إم.إتش)، والسيد (لويس فويتون)، وشركة (أوف وايت)، بحزن، وفاة المصمم فيرجيل أبلوه“.

واشتهر ”أبلوه“ بتصاميمه المبهرة، حيث استطاع أن يتقلد المكانة التي يرغبها في عالم الموضة، ويحفر اسمه بحروف من الذهب، رغم أن ذوي الأصول الأفريقية لا تتاح لهم هذه الفرصة بسهولة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويروي موقع ”فوج“ قصة صعود مصمم الأزياء الأمريكي صاحب الأصول الأفريقية في عالم الأزياء في العالم، فقصة كفاحه ملهمة للشباب، خاصة الذين لديهم هواية تصميم الأزياء في شيكاغو مسقط رأسه، وتعطي تصاميمه، وورش العمل، والأفلام الوثائقية الخاصة به عن كواليس صناعة الأزياء، دروسًا مفيدة لهؤلاء الشباب، لأن فيرجيل يوضح من خلال هذه الأشياء للشباب كيف يستخدمون المتاح لهم لتحقيق ما يريدونه.

ونشأ فيرجيل في حي أوكسفورد بولاية شيكاغو، ولا يزال يقيم فيها مع ولديه وزوجته التي ارتبط بها منذ 9 سنوات.

ووًلد فيرجيل لأسرة تنتمي للطبقة المتوسطة، وجصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية، ثم نال درجة الماجستير، وعمل لفترة في هذا المجال إلى أن خطا خطواته الأولى في مجال الموضة في العام 2009.

ودفع نجاح فيرجيل العديد من الشبان من مختلف أرجاء أمريكا، خاصة من شيكاغو، للإيمان بأنفسهم“،وقد روى 3 شبان من شيكاغو كيف أن لـ“فيرجيل أبلوه“ تأثيرًا عليهم، ومن بينهم كريستوفر كيتس الذي يعمل في أحد فروع ملابس نايك بشيكاغو، والذي قال: ”من الطبيعي أن يكون لفيرجيل تأثير على الجميع في شيكاغو، فتصاميمه المبهرة موجودة حولك، والكثيرون يشترون منها باستمرار.

وأضاف أن الجميع هنا يرى كيف استطاع أن يحجز مكانه في قلب صناعة الأزياء في الوقت الذي يرون فيه أنهم أبعد ما يكون عنها، أما جوستون سوتو المصور الطموح فقد قال إن الشيء الذي يمكن أن يتعلمه من فيرجيل هو التفكير بطريقة مختلفة، وأن الدخول إلى العالم الحديث هو قرار.