زوج ابنة الفنانة سهير البابلي يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

كشف الدكتور رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة الراحلة.

وتوفيت الفنانة سهير البابلي، في وقت سابق من اليوم الأحد، بعد معاناة كبيرة مع أعراض فيروس كورونا المستجد الذي أصيبت به منذ شهر تقريبًا.

وقال الدكتور رضا طعيمة في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن ”الفنانة سهير البابلي تحسنت حالتها بشكل كبير، أمس، وأفاقت من الغيبوبة وتحدثت معنا، وزادت نسبة الأكسجين في الدم، مما جعلنا نطمئن ونستبشر أنها ستتحسن خلال الأيام المقبلة وتعود إلى منزلها“.

وأضاف زوج ابنة الفنانة الراحلة أن ”سهير البابلي تحدثت مع ابنتها، اليوم، وأوصتها بقراءة القرآن باستمرار، وألا تتركه أبدًا، وألا تقطع المساعدات التي كانت تخرجها للفقراء، وقبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة ظلت تردد الشهادتين“.

وأشار رضا طعيمة إلى أن ”جثمان الفنانة الراحلة ما زال في مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة حتى الآن، ولن يخرج منه إلا إلى المقابر غدًا، حيث تقام صلاة الجنازة عقب صلاة ظهر غدٍ بمسجد الشرطة في الشيخ زايد“.

وكانت الفنانة الراحلة قد نُقلت إلى أحد المستشفيات بعد تعرضها لمضاعفات صحية، وتعرضت لغيبوبة سكّر أدت إلى عدد من المضاعفات، وتم احتجازها بالرعاية المركزة في أحد المستشفيات.

وقالت ابنتها نيفين الناقوري، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أمس السبت، إن الحالة الصحية لوالدتها ”تحسنت“. وتابعت: ”حالتها شهدت تحسنًا ملحوظًا، وأفاقت للمرة الأولى منذ عدة أيام، ونظرت إلينا“.

ووُلدت سهير حلمي إبراهيم البابلي، العام 1935، وعشقت التمثيل منذ طفولتها ما دفعها إلى الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في الوقت نفسه قبل أن تخطو أولى خطواتها في عالم الفن.

وجاءت انطلاقتها من المسرح الذي ظل حتى النهاية عشقها الأول، فقدمت عشرات الأعمال للقطاعين العام والخاص، منها: (القضية) و(الفرافير) و(نرجس) و(مدرسة المشاغبين) و(على الرصيف) و(الدخول بالملابس الرسمية) و(العالمة باشا) و(عطية الإرهابية)، لكن أشهرها على الإطلاق كانت (ريا وسكينة) مع الراحلين شادية، وعبدالمنعم مدبولي.

وفي السينما قدمت البابلي أفلام: (يوم من عمري) و(جناب السفير) و(أخطر رجل في العالم) و (أميرة حبي أنا) و(حدوتة مصرية) و(السيد قشطة) و(دقة زار) و(الأونطجية) و(استقالة عالمة ذرة) و(السيد قشطة) و(ليلة عسل)، وغيرها.

أما الدراما التلفزيونية فلم تنل مساحة كبيرة من مشوارها، حيث قدمت مسلسلات: (جراح عميقة) و(الليل الطويل) و(الشاهد الوحيد) و(بكيزة وزغلول) و(قلب حبيبة).