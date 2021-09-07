نجوم الفن يروون تجاربهم مع "سمكري البني آدمين"

أغلقت الأجهزة الأمنية في مصر، أحد مراكز العلاج الطبيعي، لأحد الأشخاص الذي يصف نفسه بـ“سمكري البني آدمين“، وذلك لإدارته دون ترخيص.

وبعد تفقد حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو ”إنستغرام“، تبين وقوع ما يقرب من 25 فنانا ضحايا لـ ”سمكري البني آدمين“، قبل أن تعلن النقابة العامة للعلاج الطبيعي، في الأيام الماضية، القبض عليه، كما كشفوا تزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج الجامعية.

ومن بين النجوم اللذين وقعوا ضحية له، الفنان المصري أمير كرارة، وعن تجربته معه قال في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“: لم أتعامل معه سوى مرة واحدة، واللوم مش علينا، لكن على اللي سابوه شغال 3 سنين، لو هو مش دكتور يتقفل له العيادة“.

وأضاف كرارة، أنه ”استدعى سمكري البني آدمين، ولم يكن ذلك لقبه حينها، بناء على ترشيح أحد الأصدقاء، الذي قال إنه دارس في أمريكا وقصة لم أقتنع بها، وعمري ما نزلت بوست عنه، وعمري ما رشحته لحد، جالي البيت من سنتين مرة واحدة متكررتش“.

وتابع: ”الواحد لأن عنده مشكلة في فقرات ظهره يبدأ يجرب، وكانت مرة وخلصت، ولما جه يمسك رقبتي رفضت لأني مرتحتلهوش“.

أما الفنانة نجوى فؤاد فقد قالت لـ ”إرم نيوز“: ”لما جالي البيت لم يكمل نصف ساعة ورقبتي وجعتني جدًا، قلت له كفاية ومشيته؛ لأني حسيت أنه في حاجة غلط، وكانت صديقة مقربة رشحته لي مش فنانة قالت لي كويس وعالج عمتي وخالتي، وكنت حينها لم أعرف أن اسمه سمكري البني آدمين“.

وأشارت فؤاد إلى أن سمكري البني آدمين رفض أخذ أموال منها، لافتة إلى أنها بعد الجلسة لم تعانِ من تعب؛ لأنها لم تستكمل الجلسة.

ونصحت الفنانة المصرية الجمهور بالقول: ”بنصح الجمهور أنه محدش يسمع كلام الناس لما يكون رايح لدكتور يكون رايح لطبيب دارس مهنته؛ لأن الشباب دول واخدنا شهرة وفلوس“.

الفنانة مي سليم التي وقعت أيضا ضحية لـ ”سمكري البني آدمين“ قالت لـ ”إرم نيوز“، إنها ”رفضت بشدة عروض الخضوع للجلسة في البداية، لكنها وافقت في النهاية بعد 3 ساعات من محاولات الإقناع للمرور بهذه التجربة“.

وأضافت: ”بعد إلحاح طويل، اضطررت للخضوع للجلسة في لوكيشن التصوير على سبيل التجربة، لكن بالأمانة لم أُصب بمكروه، الموضوع مرّ على خير وقتها“.

وأشارت إلى أنها تعاملت معه مرة واحدة فقط، ولم تكن على معرفة به من الأساس.

وقالت، إنها ”فوجئت به في لوكيشن تصوير أحد الأعمال الفنية منذ فترة، وتعرّفت عليه عن طريق أحد الأصدقاء، وسعى لعمل جلسات علاج للموجودين جميعًا“.

وكانت الفنانة المصرية ساندي اتهمت ”سمكري البني آدمين“ بإصابتها نتيجة تعامله الخاطئ معها أثناء ”طقطقة“ فقراتها لضغطه على النخاع الشوكي، الأمر الذي كاد يصيبها بالشلل الرباعي، وقد حصل ”إرم نيوز“ على أول حوار صحفي معها بعد تفجيرها لأزمة ”سمكري البني آدمين“.

وتصدرت واقعة القبض على صاحب أحد أشهر مراكز العلاج الطبيعي بمدينة نصر بالقاهرة، والشهير بلقب ”سمكري البني آدمين“، مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت ضجة كبيرة، بعدما قررت النيابة العامة حبسه، وغلق المركز الخاص به، بتهمة تزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج، وممارسته مهنة العلاج الطبيعي دون ترخيص للزبائن الذين كان أغلبهم من النجوم والمشاهير.