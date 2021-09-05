أحمد فؤاد سليم يكشف تفاصيل شخصيته في "رق الحبيب"

كشف الفنان المصري أحمد فؤاد سليم، تفاصيل شخصيته في حكاية ”رق الحبيب“ ضمن حكايات مسلسل ”ورا كل باب“.

وبدأ الفنان تصوير المسلسل في الأيام الماضية، داخل أحد مواقع التصوير بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وقال سليم في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، إنه ”يجسد بالمسلسل شخصية صاحب مصانع منتجات ألبان ويدخل في صراع مع ابنه، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد نجاتي، ويمران بالعديد من الصراعات بين الأب والابن، ويمثل هذا الصراع الاختلاف بين الأجيال السابقة والحالية“.

وأضاف أن ”الحكاية تدور أحداثها في إطار رومانسي، وتتكون من 9 حلقات، وهي حكاية قوية وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور“.

يُذكر أن الموسم الثاني من مسلسل ”ورا كل باب“، بدأ عرضه على قناة ”الحياة“، أول الأسبوع الماضي، بحكاية ”كدبة كبيرة“ من بطولة الفنان أحمد زاهر، والفنانة هنادي مهنا، من تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.

والموسم الأول من مسلسل ”ورا كل باب“، عُرض على قناة ”الحياة“ بداية من شهر مارس/ آذار الماضي، وهو عبارة عن خمس حكايات منفصلة، هي: حكاية ”مالناش إلا بعض“ من بطولة الفنانة صابرين، حكاية ”يوم من الأيام“ بطولة الفنان أحمد خليل، حكاية ”شنطة سفر“ بطولة الفنانة دينا.

ويضم أيضا حكاية ”أيامنا الحلوة“ بطولة الفنانة هيدي كرم، وانتهى الموسم الأول بحكاية ”ورقة ضغط“ بطولة الفنان فتحي عبدالوهاب، حيث يتكون كل منها من خمس حلقات فقط.

وكان آخر أعمال الفنان أحمد فؤاد سليم مسلسل ”هجمة مرتدة“ من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، وتم عرضه في موسم رمضان الماضي.

وتدور أحداث المسلسل المأخوذة من الملفات الحديثة للمخابرات المصرية، حول شاب مصري يعمل في الخارج ويحاول التواصل مع جهاز المخابرات بعد محاولة تجنيده من قبل استخبارات دولة أجنبية.

ويبدأ بعد ذلك التدريب على يد مسؤولين في المخابرات المصرية، اللذين يقوم بدورهما نضال الشافعي وهشام سليم، ليتمكن من خداع الجهات المعادية.