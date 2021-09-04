تجسد دور فتاة متمردة.. داليا مصطفى تنهي تصوير مشاهدها في "الحرير المخملي"

انتهت الفنانة المصرية داليا مصطفى مؤخرا من تصوير مشاهدها بمسلسل ”الحرير المخملي“، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقالت الفنانة المصرية في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، إن المسلسل يتألف من 60 حلقة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية، بدءا من الجد وصولا إلى الأبناء، ويناقش العلاقة بين الأجيال.

وأشارت الفنانة المصرية إلى أنها تجسد في المسلسل شخصية زينة، الفتاة القوية التي تنتمي لعائلة كبيرة، وتتميز شخصيتها بالتمرد والعزيمة والثقة بالنفس، حيث تحقق نجاحا كبيرا في حياتها العملية، وتصبح واحدة من الرموز الناجحة للمرأة في المجتمع، وتحقق طموحها برغم قسوة والدها الثري المتسلط.

وأضافت الفنانة المصرية: ”تبدأ أحداث المسلسل في فترة الثمانينيات حتى مطلع الألفية، مشيرة إلى إعجابها بالدور فور قراءتها للنص، إذ وجدته جديدا ومختلفا.

وقالت مصطفى: ”أنا سعيدة بالتعاون مع المخرج أحمد حسن، فهو مخرج محترف يهتم بالممثل ويعمل على توجيهه طوال الوقت، ويهتم بكل التفاصيل ويحيط أجواء التصوير داخل البلاتوه بالمرح والسرور“، معربة عن الأمل في أن ينال المسلسل رضا الجمهور.

ومسلسل ”الحرير المخملي“ مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، من تأليف أميمة عز الدين.

ويأتي المسلسل في 60 حلقة متصلة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءا من الجد، الذي يجسده الفنان مصطفى فهمي، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد الذي يمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها من الممتلكات، وصولا إلى الأبناء في العصر الحديث.

والعمل من بطولة داليا مصطفى ومصطفى فهمي، وعدد آخر كبير من الفنانين، منهم: أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبري… وغيرهم.

وقام بالإشراف على كتابة المسلسل أمين جمال، وهو من سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق وشادي أسعد وحمدي التايه، ومن إخراج أحمد حسن.

وكان آخر أعمال داليا مصطفى السينمائية فيلم ”قبل الأربعين“ وشاركها في البطولة كل من: النجمة بسمة، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، إيهاب فهمي، معتز هشام، أحمد حلاوة، لبنى ونس، جميل برسوم، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وهو من قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.