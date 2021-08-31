إياد نصار: "الباب الأخضر" علامة فارقة في مشواري الفني.. وسهر الصايغ: سيكون عملًا رائعًا

بدأ الفنان الأردني إياد نصار، تصوير مشاهده في فيلمه الجديد ”الباب الأخضر“، الذي يقوم ببطولته بجانب النجمة المصرية سهر الصايغ.

والعمل من تأليف الكاتب المصري الراحل أسامة أنور عكاشة.

وقال نصار في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، إنه سعيد بالمشاركة في فيلم ”الباب الأخضر“، خاصة أنه من كتابة عملاق التأليف في الوطن العربي السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة.

وأضاف أن ”عكاشة شكل وجدان أجيال مختلفة بأعماله الفنية التي تركت بصمة مهمة في عالم السينما والدراما“، مشيرًا إلى أن ”الفيلم سيكون علامة فارقة في مشواره الفني“.

وبين أنه ”سعيد أيضًا بالتعاون لأول مرة مع المخرج رؤوف عبدالعزيز، لأن هنالك كيمياء مشتركة بينهما“، متمنيًا أن ”ينال العمل إعجاب الجميع أثناء طرحه في دور السينما“.

وأشار الفنان الأردني إلى أنه ”بدأ التصوير، يوم الأحد، في أحد الاستديوهات المصرية في حي الهرم، وجمعته المشاهد الأولى بالفنانة سهر الصايغ، وعابد عناني، وحمزة العيلي“.

”عمل رائع“

من جهتها، قالت النجمة المصرية الشابة سهر الصايغ، إن ”مشاركتها في عمل من توقيع عكاشة هو حلم لكل أبناء جيلها، فهو سيناريست عظيم كوَّن وجدان المصريين بأعمال فنية ستظل خالدة على مر العصور، وستبقى نبراسًا للفن المصري“.

وأضافت الصايغ في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، أن الفيلم يعد التعاون الثاني بينها وبين المخرج الكبير رؤوف عبدالعزيز الذي أخرج لها مسلسل ”الطاووس“ الذي قامت ببطولته، وعرض في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وأشارت إلى أن ”عملًا من كتابة أسامة أنور عكاشة، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، لابد أن يكون عملًا رائعًا“.

وعن قصة الفيلم بينت النجمة أن ”الباب الأخضر تدور أحداثه خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، إلا أنّ القصة تتناسب مع طبيعة الأحداث الآنية“.

وقالت: ”مش عارفة دي رؤية مستقبلية، ولا عبقرية، ولا إيه، مش عارفة“، مشيرة إلى أنّ ”الفيلم يأتي ضمن رؤية واهتمام أسامة أنور عكاشة بمصر وقضاياها والهوية المصرية“.

وأعربت الفنانة الشابة عن بالغ سعادتها لتعاونها مع أبطال فيلم الباب الأخضر، وعلى رأسهم إياد نصار، وخالد الصاوي، مؤكدة أنهم نجوم كبار، بجانب المخرج رؤوف عبدالعزيز، الذي ”يخلق جوًا أسريًا داخل لوكيشن التصوير“.

وكانت نسرين عكاشة، ابنة الكاتب الراحل، قالت إن الفيلم من أقدم الأعمال التي كتبها والدها وذلك خلال فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبها خلال مشوار حياته“.

وأضافت نسرين عكاشة،: ”أثناء البحث في محتويات أبي اكتشفنا وجود فيلم الباب الأخضر، وسط أعمال أخرى لم ترَ النور، وبمجرد معرفة المخرج رؤوف عبد العزيز تواصل معنا على الفور من أجل قراءته وتقديمه عملًا سينمائيًا“ .

وعن اختلاف وقت وظروف كتابة الفيلم، أوضحت أنها ”حينما قرأت العمل شعرت أنه يتحدث عن واقعنا الحالي“.

ووصفت الفيلم بأنه ”يصلح لكل زمان، باستثناء استخدام التكنولوجيا، ونمط حياتنا اليومية في الوقت الحالي“.

وفيلم ”الباب الأخضر“، تدور أحداثه حول تمسك الإنسان المصري بالمبادئ والأخلاق تحت أي ظروف مهما كانت.

ويؤدي دور البطولة: إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوي، ومحمود عبد المغني، وأحمد فؤاد سليم، وبيومي فؤاد، ورشدي الشامي، وحمزة العيلي، وعابد عناني، وإسلام حافظ، ونسمة عطا الله ملكة جمال مصر في 2020، وسما إبراهيم، وكريم سرور، وهو من إنتاج شركة ”كودكس“.