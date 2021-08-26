كان قائدا لفرقة كاظم الساهر.. وفاة الموسيقار العراقي فتح الله أحمد بكورونا

توفي الموسيقار العراقي فتح الله أحمد، مساء الأربعاء، إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك عن عمر يناهز 64 عاما.

وكان الراحل انتقل من العراق للإقامة في دولة الإمارات وتم نقله للمستشفى منذ عدة أشهر حيث تدهورت حالته الصحية.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين، الموسيقار الراحل، عبر بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك، في وقت مبكر من يوم الخميس.

وقالت النقابة في بيانها: ”ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان فتح الله أحمد صالح، الذي وافته المنية مساء هذا اليوم إثر إصابته بفايروس كورونا سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان“.

ولد فتح الله أحمد في مدينة كركوك عام 1957 لأبوين تركمانيين، وانضم إلى الفرقة القومية التركمانية التي كان لها أكبر الأثر في مشواره الفني ثم الفرقة السيمفونية العراقية كعازف على آلة التشيللو عام 1977.

عمل بدائرة الثقافة والسياحة العراقية وكان يحاضر في العديد من الجامعات، كما شغل في السابق منصب عميد معهد الدراسات الموسيقية بالعراق.

تعاون مع عدد من المغنين العرب وقاد لفترة طويلة الفرقة الموسيقية للمطرب كاظم الساهر، وقام بتوزيع ألحان الكثير من أغاني المطرب العرقي الشهير.

ومن أشهر الأغاني التي وزعها للساهر: ”سلامتك من الآه، في مدرسة الحب، زيديني عشقا، قولي أحبك، حبيبتي والمطر، محكمة“.

وفي أيار/ مايو الماضي، تعرض فتح الله أحمد، لأزمة صحية بسبب أورام في الكلى والكبد، فضاا عن ارتفاع ضغط الدم والسكري.

وتحدث فتح الله أحمد عن وضعه الصحي قبل إصابته بفيروس كورونا، قائلا في تصريح صحفي: ”أنا جدا فخور أن الجمهور يقيم الفنان وتعب السنين.. الحمد لله أخذت دعم معنوي رغم أني كنت أعتقد إني منسي“.

وأضاف: ”أنا أدعو رب العالمين أن يشفيني ويحفظ أولادي، وأن أبقى أقدم مهنتي، وأريد رعاية صحية، وأطلب من الناس الدعاء فقط“.