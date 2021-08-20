جورج وسوف يحتفل بزفاف ابنه "جونيور" بحضور نجوم الفن (فيديو)

احتفل النجم السوري جورج وسوف، بزفاف ابنه ”جونيور“، وسط حضور عدد من المشاهير والأصدقاء المقربين.

وتزوج ”جونيور“ من إيلينا سركيس، وسط فرحة كبيرة، وذلك بعد مرور 9 أشهر على خطوبتهما في منتصف ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

ونشر الإعلامي اللبناني ”نيشان“ صورة وثقها عبر حسابه على موقع“إنستغرام“، أثناء حضوره حفل الزفاف.

وحرص نيشان، على تهنئة جورج وسوف، قائلا ”ألف مبروك يا أبو وديع“، فيما ظهر بالصورة ابن جورج وسوف الأكبر ”وديع وسوف“، والمخرج الشهير طوني قهوجي.

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وشارك نيشان، أيضا مقطع فيديو ظهر فيه العريس ”جونيور“ وقد اتجه إلى الطاولة التي يجلس عليها والده واحتفل معه برقصة عفوية، بينما قام ابنه الأكبر ”وديع“ بتقبيل رأسه.

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وفي مقاطع فيديو أخرى ظهرت العروس ”إيلينا“ وهي تتراقص بشكل عفوي مع جورج وسوف، وسط فرحة كبيرة من جانب الحضور بينما كانت تضحك مع الفنان السوري.

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وكان قد احتفل جورج وسوف بخطبة ابنه ”جونيور“، في 14 ديسمبر من العام الماضي حيث شارك حينها جمهوره عبر ”فيسبوك“ صوراً للخطيبين متمنياً لهما السعادة في حياتهما.

وعلق جورج وسوف، على الصور قائلا ”ألف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وإيلينا سركيس على الطريقة الـ moderne نظراً للأوضاع الكورونية“.

وأضاف وسوف ”إن شاء الله بتتهنوا بحياتكن وعقبال الفرحة الكبيرة حتى صير جدو يا حبيب قلبو للبابا“.

يذكر أن الفنان السوري جورج وسوف، أحيا حفلا غنائيا ضخما في السعودية هو الأول له في المملكة، وتحديدا في مدينة جدة، يوم 23 تموز/ يوليو الماضي، وذلك ضمن موسم ”حفلات جدة“ الذي تشرف عليه الهيئة العامة للترفيه في المملكة.

وأعلن جورج وسوف أن هذا الحفل هو الأول له في السعودية، حيث عبر عن سعادته بمقابلة جمهوره في المملكة للمرة الأولى، التي أكد أنه ”غالٍ على قلبه“.

ونشر جورج وسوف بوستر الحفل عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، وعلق قائلا: ”لأول مرة بلتقي فيكم جمهور السعودية الغالي على قلبي يوم الجمعة 23 يوليو في جدة.. وكل الشكر والتقدير لهيئة الترفيه ولأخي العزيز أبو ناصر على الدعوة وللشركة المنظمة (بنش مارك)“.