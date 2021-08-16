محكمة كويتية تعقد أولى جلسات محاكمة فنان شهير متهم بقضية مخدرات

عقدت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة فنان كويتي شهير وأحد أقاربه عقب أسابيع من حبسهم بتهمة جلب مواد مخدرة من خارج البلاد.

وأنكر الفنان وقريبه خلال الجلسة، التهم الموجهة إليهما بشأن حيازة المواد المخدرة من أجل الاتجار بها والتعاطي، كما شهدت الجلسة استجواب هيئة الدفاع المكونة من 11 محاميا من ضابط إدارة مكافحة المخدرات.

ورفضت المحكمة إخلاء سبيل الفنان وقريبه، وقررت تأجيل النظر بالقضية حتى الـ13 من شهر أيلول/ سبتمبر المُقبل، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونقل حساب ”جرائم ومحاكم“ المحلي عن المحامي سعود الشحومي وكيل الممثل المتهم، نفيه ما تم تداوله بشأن موكله، لافتا إلى أن ”كل ما طاله هو افتراء كونه مشهورا إعلاميا“.

وكانت صحف كويتية قد أكدت في نهاية شهر تموز/يوليو الماضي، إصدار النيابة العامة قرارا بحبس ممثل كويتي لمدة 21 يوما بتهمة جلب مواد مخدرة من خارج البلاد، واكتفت الصحف بذكر الأحرف الأولى من اسم الممثل ”ع.ك“، دون الإشارة إلى اسمه بشكل واضح.

وذكرت صحيفة ”القبس“ آنذاك أن الفنان المتهم أفاد أثناء التحقيق معه بأنه ”أصبح مدمنا أثناء وجوده لتصوير عمل فني في إحدى الدول العربية“.

وأفادت حسابات على موقع ”تويتر“ إضافة إلى حساب ”شاهين“ عبر موقع ”إنستغرام“، بأن الفنان المتهم هو ”علي كاكولي“.

ودفع الزج باسم الفنان كاكولي، المحاميين حنان الصباح وحسن الحوتري، إلى إصدار بيان تم نشره عبر حساب الفنان كاكولي على ”إنستغرام“، جاء فيه بأن ”وسائل التواصل الاجتماعي تعج بخبر القبض على الفنان الكويتي علي كاكولي، وهو خبر فيه افتراء على سمعة الفنان وعائلته“.

وأشار البيان إلى ضرورة تثبت الجميع من صحة الخبر وعدم الاستعجال بتداوله، لافتاً إلى أن من يتناقل هذا الخبر ”لا يريد الخير إنما الشر“.

وتفاعل عدد كبير من الفنانين مع البيان، حيث أثنى العديد منهم على أخلاق الفنان كاكولي، وأعادوا نشر البيان عبر حساباتهم بمواقع التواصل.

وعلي كاكولي ممثل ومغن كويتي، في الثلاثينيات من عمره، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية، منها ”جادة 7″، ”قلوب حائرة“، ”ليلة عيد“، ”دفعة بيروت“، كما أطلق كاكولي مؤخرا أغنية باللهجة المصرية بعنوان ”النفخة الكدابة“.

وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكاما قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا، وتصل أحيانا إلى الإعدام والسجن المؤبد.