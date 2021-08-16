بعد يوم من انفجار عكار.. نادين نجيم تغضب اللبنانيين بفيديو "الرقص بالبكيني"

أثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم غضب مواطني بلادها، بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي ”ترقص بالبكيني“ خلال حفل صاخب بإحدى الفلل.

واتهم لبنانيون الفنانة نجيم بـ“النفاق والكذب والرياء ومحاولة اللعب على العواطف“، إثر الحزن الذي يخيم على البلاد بعد انفجار خزان وقود بمنطقة عكار يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات.

وقال ناشطون إن ”نادين نجيم كانت برفقة صديقها في أحد الأماكن السياحية الجبلية بمنطقة فقرا في لبنان“.

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من جهته، أعاد الإعلامي اللبناني إيلي باسيل نشر الفيديو عبر حسابه على ”انستغرام“، وعلق عليه قائلاً: ”بالوقت اللي أغلب الناس ولعان قلبها على يلّي صار بهالبلد… في ناس مولعتها بغير طريقة“.

وتابع باسيل: ”نادين نسيب نجيم قلبي، عكار جزء من لبنان والشهداء لبنانيّي أو لأن هالانفجار بعيد عن بيتك وما في مجال للاستثمار فيه…المفروض نلمّ حالنا أقلّه اليوم بس!!“.

لكن إيلي عاد وحذف الفيديو، وكتب: ”للأسف لما نزلت بوست نادين نجيم ركز على الشاب اللي معها، ومش على رسالة الملامة الإنسانية اللي بدي وصلها“.

وتابع: ”ولأن المنحى راح على غير محل، بعيدا عن الواجبات الوطنية اللي كلنا، يعني كلنا مسؤولين، واللي كنت وما زلت طالب فيها من هالوسط الانتهازي المقرف، ولأنه تحول الموضوع لفضيحة فنية مش وقتها أبدا، واحتراماً لأرواح قتلى المجزرة، اللي ما بدي ياكن تلتهوا عن اللي صار فيهم، ارتأيت ببساطة وبإصرار مني أنا شخصياً إني أمحيه“.

وكان لبنان قد شهد، فجر الأحد، كارثة جديدة أودت بحياة حوالي 28 شخصا وإصابة 79 آخرين، في انفجار بصهريج لتخزين المحروقات في بلدة التليل في عكار شمال لبنان.

وأشارت شهادات شهود عيان كانوا متواجدين في موقع الحادث، أدلوا بها لوسائل إعلام محلية، إلى أن الصهريج تعود ملكيته لرجل الأعمال جورج رشيد، وهو من الأسماء المعروفة في المنطقة باعتماده على تهريب المحروقات وسلع أخرى من لبنان إلى سوريا، وبهذه الطريقة راكم ثروته.

وعن سبب الانفجار، قال الشهود، بحسب روايات متطابقة، إن الحملة التي قام فيها الجيش اللبناني بمداهمة أماكن تحوي مستودعات وخزانات لتخزين الوقود، لغايات تهريبه أو بيعه بالسوق السوداء، ومن ثم مصادرتها وتوزيعها على المواطنين مجانا، أثارت غضب ابن التاجر جورج رشيد.

وأضافوا أن ابن التاجر ”قام بإطلاق رصاصة صوب أحد الصهاريج التي كان يخزن فيها البنزين، ما أدى لتسرب الوقود، وبالتزامن مع ذلك قام أحد المتواجدين في المكان بإشعال سيجارة تسببت باندلاع حريق أدى إلى حدوث الانفجار“.

وكانت قوات من الجيش اللبناني داهمت الأرض التي تعود ملكيتها للتاجر جورج رشيد، ويوجد فيها صهاريج لتخزين الوقود بهدف تهريبه، وتعود بعض تلك الخزانات لرجل الأعمال علي عباس المعروف باسم ”الصبحي“، وهو الآخر اسم معروف في المنطقة باعتماده على تهريب المحروقات وبعض السلع إلى سوريا.