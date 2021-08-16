ياسر الفيصل يكشف مفاجأة بشأن سبب طلب مودل روز الخلع من زوجها

كشف نجم السوشيال ميديا المغرد السعودي الشهير ياسر الفيصل، عن السبب وراء لجوء الفاشينيستا وعارضة الأزياء السعودية مودل روز، إلى محاكم المملكة لطلب الخلع من زوجها رجل الأعمال السعودي محمد الحمود.

وشارك ياسر الفيصل، السبب متضمنا بعض المعلومات الخاصة بتلك القضية عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“، إذ قال إن مودل روز، متورطة في تلك القضية مع زوجها في المحاكم الأمريكية.

وتابع ياسر الفيصل، أن محكمة كاليفورنيا تولت تلك القضية التي بدأها زوجها في المحاكم الأمريكية وحصل على حكم لصالحه أمرت فيه المحكمة مودل روز، بدفع 23 ألف دولار شهريا له أي ما يقارب 88 ألف ريال سعودي.

وتابع ياسر الفيصل، الذي نشر وثيقة من حكم المحكمة بأن هذا القرار ربما يستمر إلى الأبد، مضيفا أن لجوء زوج مودل روز للمحكمة الأمريكية، جعلها تقاضيه بالخلع في المحاكم السعودية.

واختتم ياسر الفيصل، حديثه الذي يبدو أنه موجه لمودل روز فقال: ”قلنا لكم القوانين عندنا تحميكم بس ما صدقتونا“.

وربما ما يشير إلى صدق حديث ياسر الفيصل، هو تعليق محمد الحمود، زوج مودل روز، الذي ظهر في مقطع فيديو عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“، وتداولته صفحات السوشال ميديا، فقال في معرض رده على بعض التساؤلات من جانب الجمهور أنه هو الذي أقام قضية طلاق في أمريكا، وضد زوجته مودل روز لأنه يريد أن يحصل على حقوقه.

وأضاف زوج مودل روز، أنه ذهب بنفسه للمحكمة الأمريكية وطلب الطلاق بسبب وجود أشياء بدرت من زوجته -لم يكشف فحواها- إلا أن تلك الأشياء حتمت عليه اللجوء للقضاء الأمريكي حتى ينصفه ويحصل على حقوقه.

كانت قد نفت مودل روز، في تغريدات دونتها عبر حسابها في موقع ”تويتر“، مسألة حصولها على الجنسية الأمريكية، وذلك في أول رد مباشر منها على تلك المسألة التي كانت محل جدل في الفترة الماضية.

وشددت مودل روز على أنها امرأة سعودية تخضع للقانون السعودي كأي امرأة، مبينة أنها دافعت كثيرا عن بلادها، وترى أنه لا يضيع حق امرأة تتعرض للظلم في عهد محمد بن سلمان.

وكتبت مودل روز، في تغريدة لها أشارت خلالها للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، قائلة: ”‏بـ ٢٠١٨ وقفت بوجه الكل ودافعت عن السعودية وقلت إن السعودية بعهد الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان مستحيل تضيع حق امرأة تتعرض للظلم“.