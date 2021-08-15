رغم استغاثتها للخلع منه.. زوج مودل روز يعرض مساعدتها (فيديو)

وثق رجل الأعمال السعودي محمد الحمود، الذي يعد أحد أكبر مديري المواهب في الشرق الأوسط، مقطع فيديو عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“، عرض من خلالها على زوجته مدونة الموضة وعارضة الأزياء السعودية مودل روز، المساعدة في أي قضية تعانيها.

يأتي هذا بعدما خرجت مودل روز، عن صمتها قبل أيام بشأن أزمتها مع زوجها، إذ استغاثت بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من أجل الحصول على الخلع من زوجها، لافتة إلى أنها تعاني في المحاكم منذ 10 أشهر دون أن يجد جديد.

وفي تفاصيل ما عرضه السعودي محمد الحمود، زوج مودل روز، فقد قال إنه على استعداد لمساندتها في أى شيء يواجهها بشكل عام في حياتها، وبشكل خاص في أي دعاوى قضايا ترفعها، مستثنيا من المساعدة قضية خلعها منه.

وأضاف زوج مودل روز، قائلا أنه سيقف إلى جانبها بسبب أصله، معقبا أن زوجته لديها قضية أخرى خلاف قضيتها معه، متابعا: ”هذه القضية صارت في الوقت اللي كنت فيه معاها وكنا مع بعض كنت مع الحق لأن الباطل ما راح يدوم“.

وعقب رجل الأعمال السعودي، قائلا: ”أنا بقف بحسب بحسب الأدلة اللي عندي وأنا مستعد أكون أول الناس بصفها“، دون أن يكشف تفاصيل القضية الأخرى التي تعانيها زوجته أو مع أي طرف.

وكانت قد نفت مودل روز، في تغريدات دونتها عبر حسابها في موقع ”تويتر“، مسألة حصولها على الجنسية الأمريكية، وذلك في أول رد مباشر منها على تلك المسألة التي كانت محل جدل في الفترة الماضية.

وشددت مودل روز على أنها امرأة سعودية تخضع للقانون السعودي كأي امرأة، مبينة أنها دافعت كثيرا عن بلادها، وترى أنه لا يضيع حق امرأة تتعرض للظلم في عهد محمد بن سلمان.

وكتبت مودل روز، في تغريدة لها أشارت خلالها للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، قائلة: ”‏بـ ٢٠١٨ وقفت بوجه الكل ودافعت عن السعودية وقلت إن السعودية بعهد الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان مستحيل تضيع حق امرأة تتعرض للظلم

‎#روز_تطالب_بحقهاالشرعي_الخلع في_السعودية“.

وتابعت مودل روز، قائلة ”‏وبـ ٢٠٢٠ لجأت لقانون السعودية كـ أي امرأة سعودية ما تحمل أي جنسية أخرى عشان أطالب بأبسط حقوقي الشرعية وهو الخلع وللأسف صارلي ١٠ شهور أنتظر القاضي يقبل ينظر في قضيتي‎#روز_تطالب_بحقهاالشرعي_الخلع_في_السعوديه“.

وعقبت العارضة السعودية ”‏جا الوقت اللي أكسر فيه صمتي وأطلب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله إنه يساعدني لأني أعرف إنه مستحيل يرضى بظلم امرأة سعودية تطالب بحقها بعهده“.