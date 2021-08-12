الفنان المصري عادل الفار يدخل العناية المركزة

نقل الفنان المصري عادل الفار إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة النزهة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك إثر تعرضه لأزمة صحية طارئة دخل بسببها في غيبوبة، الأمر الذي اضطر معه الأطباء إلى إدخاله العناية المركزة للعلاج.

وذكرت إيمان، ابنة الفنان الكوميدي عادل الفار، عبر وسائل إعلام محلية، أن الحالة الصحية لوالدها بدأت في التحسن بشكل نسبي.

وأوضحت أن والدها نُقل إلى المستشفى منذ ثلاثة أيام بعدما دخل في غيبوبة، إذ واجه أزمة في التنفس ونقص نسبة الأكسجين في الدم، مبينة أنه بدأ يستعيد وعيه بعض الشيء، وأن صحته تتحسن بشكل تدريجي.

وأشارت إيمان عادل إلى أن والدها لديه مشاكل صحية في القلب والرئة والكلى، إضافة إلى الضغط.

وكان الفنان عادل الفار قد تعرض قبل أشهر عدة لوعكة صحية نقل بسببها إلى المستشفى، بعد تدهور حالته الصحية بسبب تعرضه لغيبوبة كبدية، ما أدى إلى وضعه في العناية المركزة حينها.

وقال عادل الفار حينها: ”أنا خلاص كنت هطير (هموت) لولا بنتي، وهي دكتورة في الأدب مش الطب، ولما شافتني بخرف صممت إني أروح المستشفى“.

وأضاف الفنان عادل الفار: ”أخدت درس جامد جدا من اللي حصلي، قبلها كنت سهران مع ناس صحابي، ضحكوا عليّ وادوني حاجة معرفش هي إيه، وهي اللي عملت فيّ كده، وأنصح الشباب إنهم ميخدوش حاجة من أي حد“، دون الإشارة إلى نوعية ما تم أخذه من قبل أصدقائه.

والفنان الكوميدي عادل الفار من مواليد الـ20 من شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 1961، وبدأ مسيرته الفنية في الثمانينيات من القرن الماضي بالعمل في حفلات الأفراح وأماكن الاحتفال الخاصة وغيرها من الحفلات والسهرات، ثم أكمل مسيرته الفنية بالسينما في التسعينيات بأداء دور ”المونولوجيست“ ثم بدأ في أداء أدوار تمثيلية بالتليفزيون والسينما.

وشارك الفنان عادل الفار في العديد من الأعمال الفنية مثل ”هيستيريا“ و“شجيع السيما“ ”وزكية زكريا في البرلمان“. ومن أهم المسلسلات التي شارك فيها الفنان المصري عادل الفار مسلسل ”الكومي“ و“صاحب السعادة“، كما ظهر مؤخرا في مسلسل ”الفتوة“، الذى قام ببطولته الفنان ياسر جلال.