مودل روز تحسم جدل الجنسية الأمريكية وتستنجد للخلع من زوجها

خرجت مدونة الموضة وعارضة الأزياء السعودية مودل روز عن صمتها بشأن أزمتها مع زوجها.

واستغاثت مودل روز بولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ من أجل الحصول على الخلع من زوجها، لافتة إلى أنها تعاني في المحاكم منذ 10 أشهر دون أن يجد جديد.

ونفت مودل روز، في تغريدات دونتها عبر حسابها في موقع ”تويتر“، مسألة حصولها على الجنسية الأمريكية، وذلك في أول رد مباشر منها على تلك المسألة التي كانت محل جدل في الفترة الماضية.

وشددت مودل روز على أنها امرأة سعودية تخضع للقانون السعودي كأي امرأة، مبينة أنها دافعت كثيرا عن بلادها، وترى أنه لا يضيع حق امرأة تتعرض للظلم في عهد محمد بن سلمان.

وكتبت مودل روز، في تغريدة لها أشارت خلالها للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، قائلة: ”‏بـ ٢٠١٨ وقفت بوجه الكل ودافعت عن السعودية وقلت إن السعودية بعهد الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان مستحيل تضيع حق امرأة تتعرض للظلم

‎#روز_تطالب_بحقهاالشرعي_الخلع في_السعودية“.

بـ ٢٠١٨ وقفت بوجه الكل و دافعت عن السعوديه وقلت ان السعوديه بعهد الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان مستحيل تضيع حق امرأه تتعرض للظلم #روز_تطالب_بحقهاالشرعي_الخلع_في_السعوديه @Turki_alalshikh — Model Roz (@ModelRoz) August 9, 2021

وتابعت مودل روز، قائلة: ”‏وبـ ٢٠٢٠ لجأت لقانون السعودية كـ أي امرأة سعودية ما تحمل أي جنسية أخرى عشان أطالب بأبسط حقوقي الشرعية وهو الخلع وللأسف صارلي ١٠ شهور أنتظر القاضي يقبل ينظر في قضيتي

‎#روز_تطالب_بحقهاالشرعي_الخلع_في_السعوديه“.

و بـ ٢٠٢٠ لجئت لقانون السعوديه كـ أي امرأه سعوديه ما تحمل اي جنسيه اخرى عشان اطالب بأبسط حقوقي الشرعيه وهو الخلع وللأسف صارلي ١٠ شهور انتظر القاضي يقبل ينظر في قضيتي #روز_تطالب_بحقهاالشرعي_الخلع_في_السعوديه @Turki_alalshikh — Model Roz (@ModelRoz) August 9, 2021

وعقبت العارضة السعودية: ”‏جا الوقت اللي أكسر فيه صمتي وأطلب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله إنه يساعدني لأني أعرف إنه مستحيل يرضى بظلم امرأة سعودية تطالب بحقها بعهده“.

واختتمت وهي تطالب بالدعم لتوصيل صوتها، فقالت: ”أرجوكم وصلوا له صوتي لأني تعبت

‎#روز_تطالب_بحقهاالشرعي_الخلع_في_السعوديه“.

جا الوقت الي اكسر فيه صمتي و اطلب ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله انه يساعدني لاني اعرف انه مستحيل يرضى بظلم امرأه سعوديه تطالب بحقها بعهده.

ارجوكم وصلوا له صوتي لاني تعبت💔#روز_تطالب_بحقهاالشرعي_الخلع_في_السعوديه @Turki_alalshikh — Model Roz (@ModelRoz) August 9, 2021

وكان رجل الأعمال السعودي محمد الحمود، الذي يعد أحد أكبر مديري المواهب في الشرق الأوسط، قد هدد مؤخرا زوجته مدونة الموضة وعارضة الأزياء السعودية مودل روز بسحب جنسيتها الأمريكية التي حصلت عليها، إذ إنها تقيم في أمريكا منذ عدة أعوام.

ووضع ”الحمود“ مودل روز في موقف محرج عندما بث منشورًا عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“، قال فيه إن أجنبيًا هو من يسيطر عليها، وينسب النجاح الذي وصلت إليه مودل روز لنفسه، رغم عدم التصريح باسمها في منشوره.

وكان ”الحمود“ قد أعلن في وقت سابق، عبر حسابه على ”سناب شات“، أنه متزوج من مودل روز، وأنها بعد قضاء شهر العسل طلبت منه استكمال دراستها في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها تطمح هناك إلى أن تصبح عارضة أزياء، مبينًا أنه وبسبب وظيفته وأعماله التجارية في السعودية طلب منها مهلة للتفكير، ثم قرر مساعدتها، وسافرت بالفعل إلى شيكاغو.

ومودل روز هي عارضة أزياء سعودية، تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت نشاطها في عروض الأزياء العام 2013، وكسبت شهرة واسعة في هذا المجال، وحظيت بنسبة متابعين عالية تعد الأعلى من بين عارضات الأزياء العربيات على ”إنستغرام“، ووصل عددهم إلى 10 ملايين متابع.