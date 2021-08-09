إلهام الفضالة تشن هجوما جديدا على هيا الشعيبي

هاجمت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة مواطنتها الممثلة هيا الشعيبي من جديد، عبر مقطع فيديو كشفت من خلاله سبب خلافهما منذ البداية.

وأكدت الفضالة أن ”الشعيبي هي من أنكرت جميلها وتخلت عن اليد التي ساعدتها في محنتها التي تعرضت لها عام 2020، بعد دخولها السجن على خلفية نشرها مقطع فيديو إباحيا“.

وقالت في الفيديو، الذي نشرته عبر تطبيق ”سناب شات“، إنها ”تواصلت مع محامٍ لهيا الشعيبي للدفاع عنها في قضيتها رغم وجودها في تركيا في ذلك الوقت، إضافة لتواصلها مع إحدى بناتها بصفة مستمرة للاطمئنان على صحتها وإذا كانت تحتاج أسرتها لشيء“.

وذكرت الفضالة أنها ”كانت لها نعم الصديقة وكانت تؤازرها في الكثير من المواقف في حياتها، لكنها تفاجأت بها تهاجمها وتنتقدها“.

وأنهت إلهام الفضالة حديثها بأنها ”لم تكذب في أي شيء، وأنها لن تتحدث مرة أخرى في شيء، وأنها لا تحب الخوض في حياتها الشخصية تحسب للقيل والقال“.

وكانت الشعيبي عبرت عن انزعاجها من زميلتها ومواطنتها بعد وصفها بـ“المنافقة“، وذلك على إثر خلاف بينهما تصاعد عقب زواج الأخيرة من الفنان الكويتي شهاب جوهر، وإعلان طلاقها من الكاتب الصحفي والإعلامي خليل التميمي.

ويأتي تصاعد الخلاف بين هيا الشعيبي وإلهام الفضالة بعد قيام الأولى بالتعليق على منشور لطليق الثانية في حسابه على ”إنستغرام“، داعية إياه إلى أن يكمل مسيرته ولا يلتفت خلفه، وذلك تعليقا على صورته برفقة عدد من أصدقائه حيث يقضون معا عطلة صيفية في مدينة بودروم التركية.

وألمحت هيا الشعيبي إلى أن الفضالة وصفتها بـ“المنافقة“.

وأعلنت الفضالة زواجها رسميا من مواطنها الفنان شهاب جوهر، الذي يصغرها بثلاث سنوات، بعد ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بدأت خلال الساعات الماضية، عقب انتشار صورة لهما خلال حفل عقد قرانهما، وسط شكوك بين المتابعين حول ما إذا كانت حقيقية أم من أحد المسلسلات التي تجمعهما.

وهذا الزواج الثالث للفنانة إلهام الفضالة، إذ كانت قد تزوجت للمرة الأولى في سن السادسة عشر، ورزقت بابنتها منى في المملكة العربية السعودية، ثم عادت إلى الكويت واستكملت دراستها، وتزوجت بعدها من الصحفي خليل التميمي، ولديها منه ابنتان، فجر والنور، وأخيرا تزوجت بالفنان شهاب جوهر.

وهذا ليس الصدام الأول بين الفنانتين، ففي يونيو/ حزيران الماضي، خرجت الشعيبي عن صمتها للرد على اتهامات وجهت لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن هجومها على الفضالة، مؤكدة أنها لم تقصدها في حديثها عندما صرحت بأنها لم تغيرها شهرة أو ارتداء ماركات.

وقالت الشعيبي، في مقطع فيديو نشرته حينها على سناب شات: ”قرأت جميع ما نشر من اتهامات ضدي، لكن يا جبل ما يهزك ريح“.

وأوضحت أنها ”لم تقصد في حديثها أحدا كما تم اتهامها بعد وضع صورتها بجانب صورة إلهام الفضالة، وأنها المقصودة، لكنها لم تذكر اسم إلهام، وأن السبب وراء هذا التصريح صحفي أجرى معها حوارا كان من بين أسئلته أنها تغيرت بسبب الشهرة والمال“.