حكم نهائي في قضية الفنان المصري أحمد عبدالله ضد زوجته سارة نخلة

أعلن الفنان المصري، أحمد عبدالله محمود، عن خسارة زوجته الفنانة السورية سارة نخلة، جميع القضايا المرفوعة من جانبها ضده، وذلك بناء على حكم صدر من محكمة النقض في مصر.

وبينما لم ينوه محمود عن نوعية تلك القضايا، فإن هناك قضايا أحوال شخصية في نزاع قضائي بينه وبين زوجته من أجل الحصول على الطلاق والنفقة وخلافها.

وكشف محمود تفاصيل خسارة زوجته للقضايا التى رفعتها ضده، بعد النزاع الطويل الذى أدي بهما إلى المحاكم، إذ نشر عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“ صوره له من المحكمة، برفقة وكيله القانوني.

وعلق قائلا ”شكر وتقدير وعرفان للقضاء المصري الشامخ الذى أيد الحق وأزهق الباطل، حيث رفضت محكمة النقض الموقرة القضايا المنسوبة لشخصي والمرفوعة ضدي باطلا من زوجتي السابقة“.

وأضاف الفنان المصري: ”وبهذه المناسبة أجدد الشكر والتقدير لكل من أيدنى ووقف بجواري لرفع الظلم عني في هذه المحنة، وأخص بالشكر المستشار أحمد سلامة المحامى وفريق الدفاع معه، وكل الشكر والتقدير لأمي وخالتي، وأشكر الله بانتمائي لهذه العائلة المحترمة، والقادم أحلى بإذن الله“.

يذكر أن الفنان أحمد عبد الله وزوجته الفنانة السورية سارة نخلة تبادلا المحاضر والقضايا في المحاكم خلال الفترة الماضية بعد الخلافات بينهما حيث أقامت سارة نخلة عددا من القضايا ضده.

وكان آخر أعمال أحمد عبدالله مسلسل ”النمر“، الذي عرض في السباق الدرامي الرمضاني الماضي، والعمل من بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، محمد رياض، وآخرين.